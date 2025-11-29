Госавтоинспекция Карелии поделилась печальной статистикой

В Карелии количество ДТП выросло на 8%. Самые распространенные причины: пьяное вождение, нарушение правил обгона, наезды на пешеходов – делится пресс-служба госавтоинспекции Карелии.

Количество погибших в ДТП с нетрезвыми водителями выросло на 45%. За год в таких происшествиях травмировалось 92 человека, всего таких случаев зарегистрировано 76 раз.

На следующем месте по тяжести – ДТП из-за нарушений правил обгона. Было зарегистрировано 50 случаев, в которых 8 человек погибло.