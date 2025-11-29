Под водой, на воде и в пустыне

Текст, фото: Ольга Малышева

Самолет летел в Египет. Мне досталось место у иллюминатора. На шестом часу полета, когда стали снижаться, я взглянула в окошко. Внизу было что-то похожее на гигантскую песочницу, заполненную множеством конусообразных куличиков цвета мокрого песка: одни пониже, другие повыше, макушки некоторых, вообще, были присыпаны снегом, как сахарной пудрой. Видимо, Создатель, сотворив мир, решил поиграть и о чем-то намекнуть людям, которые будут жить на Земле.

Мы сели в аэропорту Шарм эль Шейха, но целью путешествия был другой город — Дахаб, до которого автобусом еще около 80 километров. По дороге представилась возможность поближе рассмотреть «божьи куличики». Они остыли, высохли, превратились в высокие каменные горы разных оттенков пустынно-песочного цвета от темно-коричневого, почти черного, до зеленоватого, красного, белого — очень красивые. В общем, все зависит от точки зрения: сверху — кочки, с земли — горы. Сверху все одинаково, снизу — разнообразно.

В нашей компании из восьми человек только я летела в Дахаб впервые, остальные уже бывали здесь, некоторые и не один раз. «На Земле столько интересных мест, где ты ни разу не был, а люди едут почему-то в знакомые», — недоумевала я.

Чем притягивает Дахаб, я поняла быстро. Мы приехали 31 октября к вечеру, отель встретил нас клубами белого дыма, который расползался по территории. Оказывается, так с помощью дымовой пушки здесь ежедневно травят комаров. На ресепшене был установлен гроб, украшенный цветами… Сегодня же Хеллоуин! Да, тут думают и заботятся о туристах.

Вообще, конец октября, ноябрь — здесь самое замечательное время. Температура воды в Красном море +24, воздуха — 30-33 градуса, воздух очень сухой, поэтому жара не донимает, к тому же есть ветерок.

Золото Дахаба

Если вы хотите фланировать по набережной в красивых одеждах, кататься в роскошных автомобилях, сидеть в шикарных ресторанах и есть редкостные деликатесы, то Дахаб не для вас. Он и курортом-то стал сравнительно недавно, хотя место это известно еще с глубокой древности. На набережной сохранились руины торгового порта. Где-то между вторым и первым веком до нашей эры отсюда переправляли грузы через Акабский залив Красного моря на восток и обратно.

Руины торгового порта

Дахаб в переводе с арабского означает «золото». По местной легенде, бедуины-кочевники находили золотые крупицы в руслах пересохших рек — драгоценный металл вымывался водными потоками с горных склонов Синая. Современные путеводители предлагают более прозаическое объяснение: название связано с золотистым оттенком песка на дахабских пляжах. Не забудем и о третьей версии, связанной с портом, где велась торговля, в том числе и желтым металлом.

Но на самом деле, его настоящим «золотом» являются климат и местоположение.

Полтора километра красоты

Друзья сказали, что вся красота Дахаба находится на глубине, и предложили убедиться в этом… До этого я никогда не плавала под водой, но мне дали маску, и я пропала: маленькие серебристые рыбки полосатые, с черно-желтыми плавниками, разноцветные плавали рядом, рыбины побольше держались ближе ко дну. Можно было их разглядывать и восхищаться рыбным разнообразием и красотой. И это у самого пляжа.

«Нет, надо на рифы, к кораллам!»

— прозвучал призыв бывалых.

Можно купить экскурсию к рифу и нырять с лодки. А еще можно просто доплыть с берега до рифа Лайт-Хаус… Для этого надо пройти по набережной или доехать до места старта. Городского транспорта в Дахабе нет, но можно взять такси. Настя подняла руку, и тут остановился бедуин на пикапе. Договорились, что он отвезет нашу восьмерку до итальянского ресторанчика Dai Pescatori на набережной за 80 местных фунтов (около 160 рублей). Дети и одна из мам загрузились в кузов, остальные — в салон.

Терраса этого ресторана выходит на берег, с нее можно отправляться в плавание. Рядом — другие ресторанчики. Из соседнего вышла группа аквалангистов, они тоже отправились к рифу с берега.

Мы плыли вдоль длинной рифовой стены. Подводный мир тут, конечно, богаче: какие-то яркие рыбки, мультяшная немо-рыба, словно в кружевной накидке распласталась крылатка, я даже увидела сверкающего ската... И разноцветные кораллы.

— Сейчас тут будет поле угрей, — сказала Настя и ушла под воду, я вслед за ней, посмотрела вниз, а там подо мной плывут... аквалангисты. То самое поле оказалось чуть дальше. Из песка вертикально торчали какие-то жгутики и колыхались, как водоросли...

— Впереди в рифовой стене — коридорчик-каньон. Плывем туда, — сообщила Настя. Тут я побоялась потеряться и старалась не отстать от остальных. Каньон оказался не очень большим, около 10 метров, но проплыла его просто в окружении рыб. Он остался позади, и я вспомнила про акул, однако меня успокоили, что здесь их нет.

Не засекла, сколько по времени мы провели в воде, но когда вернулись, выяснилось, что проплыли 1640 метров. Полтора километра красоты — это впечатляет! Кстати, у этого занятия, плавания с маской, есть свой термин — снорклинг, теперь я смело могу назвать себя снорклингисткой… Да, в Dai Pescatori оказалась очень вкусная пицца, то ли оттого, что ее готовят итальянцы, то ли от потому, что аппетит нагулялся, вернее, наплавался.

Белое чудо пустыни

До этой поездки в Египет пустыня представлялась мне в виде бесконечного песка и барханов, как в известном фильме Владимира Мотыля про красноармейца Федора Сухова. Когда дочка спросила, поедем ли мы с детьми на экскурсию в пустыню, я, не раздумывая, согласилась: посмотрим на просторы. О том, что Дахаб окружают горы, как-то не вспомнилось. В назначенное время к отелю подъехал джип, в него поместились наша компания из восьми человек и молодая пара итальянцев. Сначала ехали по ровному шоссе, потом свернули на трясскую грунтовку, дети стали пробовать голоса, которые на камнях подскакивали вверх вместе с авто, итальянцы поддержали их своими голосами, мы тоже не отстали, в общем, такой веселой группой мы подъехали к началу маршрута. Вслед за нами приехал еще джип с десятью пассажирами.

Нам предстояло пройти по Белому каньону. Наш гид-египтянин завязал на поясе свою длинную рубаху дишдаш и подошел к краю обрыва — это начало пути по Белому каньону. Здесь был вбит крюк с веревкой. Предстояло, держась за нее руками и переступая по отвесной скале ногами, спуститься на площадочку, с которой еще спуститься между камней, потом проехать на пятой точке по уже отполированному попами предыдущих туристов камню, добраться до металлической лестницы и по ее прутьям спуститься на дно каньона.

Мы все, включая пятилетнего Игнатика, счастливо выжили, после этого уже ничего не было страшно: ни извилистые тропки, ни крутые подъемы и спуски, ни узкие расщелины.

Это невероятно красивое место, а белый песок придает всему какой-то неземной вид.

В конце этого путешествия нас ждал отдых в оазисе. Здесь можно было умыться, отдохнуть, вытянув ноги, в беседке под крышей из листьев пальм на подушках, выпить чаю, которым угощали местные бедуины, подкрепиться приготовленным ими ланчем. Именно в таком порядке, потому что очень хотелось пить, несмотря на взятые с собой и уже полупустые бутылки с водой. Бедуинский чай оказался очень вкусным. Три стаканчика — и он отлично утолил жажду.

Но экскурсия на этом еще не завершилась. Впереди нас ждал малый Цветной каньон. К счастью, путешествие по нему не потребовало больших физических сил, да и путь по нему был короче. Говорят, что своему появлению он обязан дождям, которые в древние времена, выпадали здесь в изобилии, и ветрам. Вода размывала горные породы и подхватывала частички металлов, унося их вниз по течению. Песок, впитывая металлический дождь, раскрасился в фантастические цвета. Ветер, дующий здесь постоянно, вырезал в мягкой песчаной породе удивительные узоры. Кстати, перед каньоном мы побывали у местной достопримечательности – одинокой скалы, причудливо изрезанной ветрами. Местные называют ее грибом, мы сравнили ее с брокколи.

Последнее приключение в этой экскурсии — поездка на крыше джипа по пустыне. Для желающих. Надо крепко держаться, не равен час — вылетишь. К счастью, дорога оказалась недолгой, перед выездом на шоссе все вернулись в салон джипа.

Замечательная экскурсия запомнилась не только чудными видами, но и мышечной болью в ногах, которая прошла только на третьи сутки. Вообще, местные гиды предлагают разные маршруты, например, с поздним возвращением или с ночевкой в пустыне. Такого звездного неба нигде не увидишь, никакая городская засветка не мешает, и Млечный путь действительно млечной дорогой проложен по небосклону.

Вольный ветер

Дахаб еще знаменит ветрами. Природа создала здесь с помощью прибрежных гор своеобразную аэродинамическую трубу: постоянный и ровный ветер дует в Акабском заливе почти 300 дней в году. Поэтому ничего удивительного, что сюда съезжаются любители покататься на доске под парусом и с парашютом. Для занятий винд- и -кайтсерфингом здесь создана хорошая инфраструктура, много серф-станций, где можно научиться кататься или взять на прокат оборудование. Урок винд-серфинга стоит 50 долларов, прокат оборудования — 25.

Рядом с пляжем нашего отеля были «Ветратория» и «Пять квадратов» с опытными русскими инструкторами. Признаюсь честно: я «не дозрела» до этого вида спорта, но дочка и внучка катались. Мы с внуком наблюдали с берега первый урок девятилетней Танечки, когда ее инструктор Женя подробно объяснял, как управлять парусом и что надо сделать, чтобы ветер, дующий с юга, помог плыть на север. Ее мама в это время плавала где-то далеко от берега, мы ее увидели, когда она возвращалась. Я поинтересовалась, почему она в шлеме. Оказывается, в него вмонтирована рация, по которой она общалась с наставником.

— Удобнее учиться с русскими инструкторами, не надо вслушиваться в речь, и есть гарантия, что все поймешь правильно,

— пояснила она.

По вечерам школа виндсерфинга «Пять квадратов» превращается в своеобразный клуб. Ребята, живущие и работающие здесь, рады пообщаться с соотечественниками. Можно договориться с ними и устроить караоке, поиграть в различные настольные игры или посидеть у костра. Наташа приехала в этом году, пробудет в Дахабе до декабря, а может, и дольше. Настя и Слава живут и работают здесь несколько лет, у них уже подрастает дочка Катенька.

Вообще, в Дахабе не только отдыхают, но и живут многие иностранцы: итальянцы, немцы, англичане. Русское сообщество значительно увеличилось в последнее время, хотя есть и те, кто живет в Дакхабе более 10 лет. Кто-то работает на удаленке, кто-то владеет кафе, серф-школами, пунктами проката. Русские в Дахабе развивают сеть туруслуг — экскурсии, трансфер и обмен валюты. Здесь есть возможность поменять русские рубли на египетские фунты. Постоянно проживающие здесь русские создали «Дахаб-чат» в «Телеграм-канале». Достаточно написать в нем, что вы хотите поменять рубли, кто-нибудь откликнется, и дальше переписка пойдет в личке. Пишем, что надо, допустим,10000 фунтов, тебе отвечают, сколько это в рублях. Если вас это устраивает, то вам сообщают, к какому банкомату и в какое время вы должны подойти. Переводим скарты РФ куда скажут (у нас это были Т-банк и Сбер). Далее в банкомат вводим номер виртуального кошелька, который сообщают, и снимаем фунты. Кстати, экскурсии мы тоже брали через чат, так дешевле. Например, снорклинг с лодки в отеле продают за 45 долларов, в чате – за 25 евро.

Рассказывают, что когда первые русские приехали в Дахаб, тут еще и курорта как такового не было: довольно неухоженная деревня. Бедуины не беспокоились насчет чистоты общественных территорий и выбрасывали мусор где попало. Тогда русские, по своей «советской традиции», провели субботник, привели в порядок часть городской территории.В следующий раз к ним присоединились и другие иностранцы, потом и местные. Теперь в общественных местах Дахаба чисто, а на набережной — инсталляция, сделанная из пластиковых бутылок, наполненных окурками, собранными на пляже. Это произведение без слов говорит, что за чистоту на Земле мы отвечаем сами.

Дахаб — райское место, особенно в ноябре. Сейчас здесь спокойно, но блок-посты на дорогах, необходимость брать паспорт на экскурсию за город напоминают, что Синайский полуостров, на котором он расположен, немало пережил. Когда Творец создавал его и строил песочные горы, он, наверное, надеялся, что люди будут играть не в войну. И Дахаб с его райской красотой говорит, что можно и так.