Мэр Петрозаводска не получала и не ждала денег от Алекси Раумо

Текст, фото: Антонина Кябелева

В конце ноября в Петрозаводском городском суде продолжилось рассмотрение уголовного дела, возбужденного против гражданина России и Финляндской Республики Алекси Раумо. На скамье подсудимых оказался бывший внештатный советник Главы РК, экс-директор Центра по привлечению иностранных инвестиций (в настоящее время центр «Мой бизнес») и в прошлом заместитель директора Корпорации развития РК.

Раумо задержали в декабре 2024 года в петрозаводской гостинице «Питер Инн» с одним миллионом рублей, которые, по версии следствия, предназначались за помощь Раумо в перезаключении договора аренды земли между петрозаводской администрацией и Петрозаводским экспериментальным предприятием клееных конструкций (ООО «ПЭ П КК»). Помимо обвинений в мошенничестве Алекси Раумо вменяется в вину получение взяток от директора компании ООО «Норд-плюс» Сергея Александрова за помощь в получении средств господдержки и выкупе муниципальной медвежьегорской гостиницы «Онежская». К тому же Раумо обвиняют в присвоении служебного ноутбука, который обнаружили при обыске гостиничного номера.

В отличие от предыдущих судебных заседаний, когда подсудимый вел себя крайне эмоционально, атмосфера в зале суда стала более ровной. 27 ноября в суде выступила представитель потерпевшей стороны, генеральный директор центра «Мой бизнес» Елена Климчук. Речь в основном шла о служебном ноутбуке, который, по версии следствия, Алекси Раумо «прикарманил». Подсудимый утверждал, что просто не успел его отдать, так как его задержали сразу после приезда в Петрозаовдск. Климчук не смогла ничего пояснить о том, как служебная техника появилась у Раумо и почему он ее не вернул при увольнении, так как в тот момент не работала в центре.

С Еленой Климчук подсудимый трудился в Корпорации развития РК. Из диалога между ними стало понятно, что Раумо не умел печатать на компьютере, и это вызвало в свое время споры с Климчук.

«Я просто человек советского периода. Я писать люблю, а вот печатать не умею, к сожалению. Не научили меня в семнадцатой школе»,

- заметил подсудимый.

Отсутствие подобных навыков для человека, который позиционировал себя как финский журналист и не раз печатался в правительственном издании «Республика» как колумнист, прозвучало как минимум странно. Но в этой уголовной истории подобного рода открытия встречаются на каждом шагу.

Подсудимый обратился с ходатайством к суду, в котором он указал, что, так как является гражданином иностранного государства, то его не должны были назначать на руководящие должности в государственные организации.

Другими словами, его назначение является незаконным, а его деятельность на этом посту должна быть отменена. По этой причине, Раумо считает, что его должны немедленно освободить из-под стражи и реабилитировать:

«Меня обманули, ввели меня в заблуждение… В итоге я оказался в западне».

Елена Климчук по этому поводу сказала, что сотрудники Корпорация развития РК и центра «Мой бизнес» не являются госслужащими, а значит, по ее мнению, ограничения, связанные с иностранным гражданством, на данные организации не распространяются.

28 ноября в суде были допрошены два сотрудника полиции, которые подробно рассказали о том, как «разрабатывали» Раумо. В 2022 году в полицию поступила оперативная информация о том, что директор Центра по привлечению иностранных инвестиций Алекси Раумо берет деньги за лоббирование интересов отдельных компаний. Примерно в то же время в правоохранительные органы обратился представитель ООО «Петрозаводское экспериментальное предприятие клееных конструкций» Андрей Сажин. Он сообщил, что Раумо требует от него вознаграждение за оказание консультативных услуг и помощи по перезаключению с петрозаводской администрацией договора аренды на земельный участок. Было решено провести «оперативный эксперимент», в результате которого под наблюдением сотрудников полиции Сажин несколько раз передавал Раумо деньги.

Летом 2024 года у предприятия возникли сложности с переоформлением договора аренды земли, где планировалось возвести завод. Участок нужно было «сдвинуть» из-за запланированного строительства дороги, которая должна была пройти по уже арендованной земле. Если верить Сажину, за содействие в решении этого вопроса подсудимый запросил десять миллионов рублей: семь он якобы должен был передать мэру Петрозаводска Инне Колыхматовой, а остальное оставить себе. Аванс в размере одного миллиона рублей Андрей Сажин передал Алекси Раумо в декабре 2024 года возле гостиницы «Питер Инн», после чего Раумо задержали в холе отеля. Задержанный утверждал, что это заемные средства. Оперативные сотрудники предложили отнести их «по назначению», но Раумо отказался.

Подсудимый не раз интересовался, почему его так долго не задерживали? По словам свидетелей, необходимо было проверить, замешены ли в незаконных операциях высокопоставленные чиновники, или Раумо только прикрывается знакомством с ними. Изначально, сказал сотрудник полиции, под подозрение попала Колыхматова:

«Но в последующем эта информация не подтвердилась, и денежных средств от Алексея, насколько мне известно, она не получала и не ждала. Идти к ней с деньгами было бесполезно».

Проверялись и другие высокопоставленные чиновники, но никаких доказательств того, что они как-то замешены в преступлениях, выявлено не было.

В процессе наблюдения за Раумо оперативники заметили, что на его счет поступили деньги от директора ООО «Норд-плюс» Сергея Александрова. В тот момент речь шла о 190 тысячах рублей. Компания арендовала муниципальную гостиницу «Онежская» в Медвежьегорске и планировала ее выкупить. Уже после задержания Алекси Раумо сотрудники правоохранительных органов наведались к Александрову. Директор ООО «Норд-плюс» признался в том, что регулярно передавал Раумо по 80 тысяч рублей за оказание содействия по выкупу гостиницы и за включение проекта в список приоритетных. В общей сложности, утверждает Александров, он передал подсудимому 1,440 миллиона рублей.

Линия гособвинения строится на том, что Раумо получал деньги за то, что должен был делать бесплатно в силу своих должностных обязанностей. Подсудимый и его адвокат Александр Родионов настаивают, что Раумо оказывал консалтинговые услуги и получал за это деньги.

Пытаясь снизить ценность показаний Сажина, Раумо заметил, что тот имеет судимость, и в 2024 году ему было назначено условное наказание: «Сажину выгодно врать, чтобы получить условный срок». По словам сотрудника полиции, наличие судимости никак не связано с тем, что Андрей Сажин обратился в правоохранительные органы с информацией, изобличающей Раумо.

Интересно, что Сажин, по словам оперативников, никогда не упоминал о том, что между Раумо и ООО «ПЭ П КК» был заключен договор на оказание консалтинговых услуг. По данным ИАС «Seldon.Basis», единственным владельцем зарегистрированного в 2020 году Петрозаводского экспериментального предприятия клееных конструкций является Сергей Порошин. В качестве индивидуального предпринимателя он прекратил свою деятельность в 2022 году. Занимался Порошин консультированием по вопросам коммерческой деятельности и управления.

«Есть консультант иностранный, и есть заместитель генерального директора. Это может быть одно и то же лицо. Он может быть еще и журналистом, и советником»,

- возмущался Алекси Раумо.

Не исключено, что мы узнаем и о других талантах и профессиональных навыках подсудимого. Следующее судебное заседание запланировано на 5 декабря.