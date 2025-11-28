28 ноября 2025, 17:32
Деды Морозы сыграли в футбол и шахматы в карельском городе
Главные зимние волшебники встретились с воспитанниками спортивной школы в Олонце
Фото: freepik
В Олонецкой спортивной школе состоялись необычные турниры по шахматам и футболу. Участие в играх приняли главные зимние волшебники – Деды Морозы. Об этом рассказали в администрации Олонецкого района.
Луминайне из Олонца сыграл в футбол. Он был вратарём. Его коллега Луми Тайкури из Лихославля сразился в шахматной партии, которую проиграл.
Встречи с ребятами прошли в рамках XXIII Зимнего фестиваля «Олонецкие игры Дедов Морозов» (0+), которому будет дан старт вечером 28 ноября.
