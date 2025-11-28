28 ноября 2025, 18:06
В Карельском кадетском корпусе открылся инженерный комплекс

Более 200 учеников 5-11 классов получили возможность применять теоретические знания на практике, работая с цифровыми микроскопами, 3D-принтерами и 3D-сканерами и мощными компьютерами
При поддержке «Роснефти» в Карельском кадетском корпусе им. Александра Невского в Петрозаводске открылся современный образовательный комплекс.

В ходе проекта отремонтированы и оснащены современным оборудованием, мебелью, интерактивными досками учебные кабинеты и профильные лаборатории по физике, технологии, информатике и биологии.

Полностью модернизирован этаж кадетского корпуса заменены инженерные коммуникации, обновлены конструктивные элементы и внутренняя отделка помещений.

В новом комплексе созданы все условия для организации образовательного процесса как познавательного исследования, формирования у воспитанников интереса к инженерно-техническим профессиям, развития навыков проектной работы и креативного мышления.

Проект направлен на поддержку сферы образования в регионе, что соответствует задачам и национальным целям развития, которые определил Президент России в Послании Федеральному Собранию.

Компания реализует в регионах своего присутствия социальные проекты, направленные на развитие образовательных учреждений и инициатив в сфере воспитания подрастающего поколения.

 

