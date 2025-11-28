28 ноября 2025, 17:54
В Петрозаводске появилась новая остановка
Новая остановка появилась в Петрозаводске на Голиковке
Фото: «Петрозаводск говорит»
На Голиковке рядом с Речным училищем появилась новая автобусная остановка, мимо которой будет ходить троллейбус №7. Об этом сообщили в ПМУП "Городской транспорт".
Новая остановка появилась по улице Калинина в районе сквера Михаила Калинина. На ней был оборудован павильон и дорожный знак.
Троллейбус №7 будет останавливаться на ней при движении от Ключевой в сторону Центра города.