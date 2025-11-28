28 ноября 2025, 16:53
Десятки зимних пляжей открыли в Краснодарском крае

Туристов ждут в курортной столице России и в зимний период
Черное море
В Краснодарском крае открыли более 70 зимних пляжей. Об этом рассказал губернатор региона Вениамин Кондратьев.

По словам чиновника, места отдыха на побережье переформатировали для холодного времени года. Теперь вместо лежаков и зонтов здесь можно увидеть беседки, тематические фотозоны, спортплощадки и другие элементы.

Как отметил Кондратьев, впервые такой формат отдыха был опробован в 2020 году. Он заявил, что спрос среди туристов на него высокий.

