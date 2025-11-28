28 ноября 2025, 16:53
Десятки зимних пляжей открыли в Краснодарском крае
Туристов ждут в курортной столице России и в зимний период
Фото: «Петрозаводск говорит»
В Краснодарском крае открыли более 70 зимних пляжей. Об этом рассказал губернатор региона Вениамин Кондратьев.
По словам чиновника, места отдыха на побережье переформатировали для холодного времени года. Теперь вместо лежаков и зонтов здесь можно увидеть беседки, тематические фотозоны, спортплощадки и другие элементы.
Как отметил Кондратьев, впервые такой формат отдыха был опробован в 2020 году. Он заявил, что спрос среди туристов на него высокий.
