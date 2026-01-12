Синоптики рассказали, какой будет погода в Карелии 13 января

13 января, по данным карельских синоптиков, в Петрозаводске будет облачно с прояснениями. Небольшой снег. Ветер восточный умеренный. Температура воздуха ночью -13,-15°С, днем -10, -12°С. Атмосферное давление будет расти.

В Карелии будет облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. На дорогах снежный накат. Ветер восточных направлений умеренный. Температура воздуха ночью -13,-18°С, местами -19,-24°С, днем -10, -15°С, местами до -20°С.

По прогнозу Гидрометцентра России в Калевале температура воздуха ночью -23, днем -17. В Кеми прогнозируют ночью -18, днем -12. В Кондопоге и Олонце термометры ночью покажут -14, днем -11. В Медвежьегорске ожидается ночью -16, днем -14. В Пудоже температура ночью составит -14, днем -12. В Сегеже ночью ожидается -19, днем -15. В Сортавале ночью -15, днем -10. В Суоярви синоптики прогнозируют температуру воздуха ночью -17, днем -12.