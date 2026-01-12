Тысячи ложных вызовов поступили на номер 112 в Карелии

На единый номер вызова экстренных служб 112 в Карелии в период с 1 по 11 января поступило более 13 тысяч звонков. Об этом сообщает госкомитет республики по ОЖ и БН.

Отмечается, что операторы службы распределяли звонки по различным направлениям для реагирования оперативными службами. Какие-то вызовы направлялись пожарным, какие-то полиции, медикам, в газовую службу, в ЕДДС. Пять обращений были перенаправлены в службу «Антитеррор».

При этом отмечается, что более трех тысяч вызовов оказались ложными - кому-то из жителей республики просто было скучно в праздники, и они развлекались, как могли. Ложный вызов в систему 112 может повлечь за собой реальный штраф, напомнили в госкомитете.

Ранее сообщалось о том, что мужчина на снегоходе провалился под лед на Онежском озере 12 января.