«Один автобус на весь город»: Сегежа переживает транспортный коллапс

Текст, фото: Елена Малишевская

С 9 января по 11 января 2026 года в карельском городе Сегежа не работал общественный транспорт. Совсем. Движение всех городских автобусов было отменено, причина, озвученная перевозчиком, - отсутствие водителей. С 12 января на линию вышел один автобус: он объезжает всю Сегежу по двум маршрутам. Можно себе представить, каковы интервалы движения. При этом автобус старый, если он поломается, не будет никакого. Сегежане обратились в редакцию «Петрозаводск говорит» и рассказали о своих проблемах.

«Настоящая проблема кроется не в кадровом дефиците, а в полном бездействии администрации Сегежского муниципального округа, в чьи прямые обязанности входит контроль за обеспечением транспортной доступности и жизнеобеспечения города. На весь муниципальный округ - три автобуса, два из которых изношены на 80%, а один был предоставлен по целевому использованию для поселка Валдай»,

- написала в нашу редакцию жительница Сегежи Анастасия Подберёзская.

В течение трех дней — с 9 по 11 января — у сегежан не было никакого общественного транспорта. А это значит, что был нарушен принцип доступности социально значимых объектов: поликлиник, аптек, крупных магазинов для жителей отдаленных районов города и людей с ограниченными возможностями здоровья. Сорваны планы у детей и семей, которые не смогли посетить учреждения культуры, кружки и секции в центре Сегежи. Более того, отсутствовала какая-либо официальная информация о мерах по устранению кризиса и точной дате восстановления движения. В связи с этим у сегежан накопилась масса вопросов к администрации округа, а также к Министерству транспорта Карелии:

«Какие экстренные меры принимаются для организации подвоза людей к местам работы и социальным объектам? Почему ситуация с кадрами у перевозчика не была взята на контроль заранее? Когда будет восстановлено регулярное движение автобусов, и кто компенсирует жителям материальные убытки и моральный ущерб? Планируется ли привлечение резервного транспорта или организация такси за счет муниципального бюджета для решения проблемы?»,

- говорится в открытом обращении группы горожан на странице Анастасии Подберёзской.

Вечером 11 января в официальном паблике Сегежского муниципального округа, наконец, появилось расписание работы общественного транспорта. Жители Сегежи сначала обрадовались, а потом поняли, что ничего хорошего: расписание составлено всего для одного автобуса.

«В связи с недостаточной укомплектованностью водительскими кадрами, пассажирские перевозки по автобусным маршрутам № 3 и № 4 будут осуществляться по совмещенному расписанию»,

- сообщили местные власти.

«В ближайшее время возить будет один автобус, второй на ремонте, со слов администрации. Совмещëнное расписание - это маршрутные карты двух рейсов соединили. То есть автобус едет сначала по одному урезанному маршруту, заканчивает его и продолжает по другому, также урезанному маршруту. Часть дневных рейсов из-за этого убрали с обоих маршрутов и сократили на час общее движение транспорта в городе. Раньше последний автобус выходил в 19.07 и заканчивал движение в 19.30.,теперь - в 18.35 и закончил в 19.20. Рейс, на котором дети в школу ездили, также сдвинули, был в 8.02, стал в 8.10, на первый урок не успеют»,

- пояснила нашей редакции сегежанка Анастасия Подберёзская.

Жители Сегежи изучают это очень сложное расписание и не скупятся на комментарии:

«Пусть мэр сам садится за руль автобуса, если нет шоферов...»

«Вопрос на засыпку: а как на Лейгубскую приехать-то? Уехать-то понятно... Каким образом дети будут со школы ехать?»

«Дневной автобус только на 13.35 из микрорайона. Ребёнок в это время ещё школу не закончит. Идти пешком или уходить раньше из школы?»

Как рассказали нашей редакции жители Сегежи, на весь город осталось всего два автобуса, оба изношены до крайней степени, резерва нет и не было. Половина поселков Сегежского округа - совсем без транспорта более десяти лет. Валдайский автобус новый, но уже были поломки в рейсе. Жителей поселка Надвоицы пока перевозит коммерческий перевозчик своим транспортом, но в любой момент может отказаться от перевозок.

Нужны как минимум пять автобусов на весь округ и оснащенный гараж, говорят сегежане. Сейчас водители и механик работают буквально на улице.