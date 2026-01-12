Артур Парфенчиков проверил выполнение работ по капремонту в школе № 39

В 2025 году по нацпроекту «Молодежь и дети» и народной программе партии «Единая Россия» в школе были проведены масштабные работы по замене инженерных сетей и коммуникаций, в том числе отопления и вентиляции, силового электрооборудования, электрического освещения, внутренних сетей водоснабжения и канализации. В школе работают обновленный спортзал и столовая с новым оборудованием.

С 2024 года для школьного технопарка «Кванториум» приобретены лаборатории по физике, комплектующие для гончарного цеха, интерактивные панели, компьютерная техника.

Как рассказала директор школы Ирина Талья, в дальнейшем в школе планируют отремонтировать фасад здания, заменить оконные блоки, сделать косметический ремонт кабинетов. Второй этап работ будет проведен на средства бюджета республики.

Школа преобразилась и стала современной, комфортной. Это позволяет получать ребятам качественные знания. Не прерывая образовательного процесса именно в этом здании, мы будем продолжать ремонтные работы,

— подчеркнула директор.

Также в планах на 2026 год — завершение ремонта в петрозаводских школах №12, 29, 35 и 43, в школе №3 Беломорска и в школе поселка Кубово. Всего по президентской программе капремонта в республике уже обновили 48 школьных зданий. В этом году подрядчики приступят к ремонту еще 8.