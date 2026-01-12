Бюджет Карелии на 2026 год составляет 77 млрд рублей

В проекте «От первого лица» поговорили о карельском бюджете и о важных поправках, которые внесли депутаты в главный финансовый документ республики. Весь бюджет Карелии на 2026 год - это 77 млрд рублей. Расходов чуть меньше - 76,5 млрд. Именно поэтому бюджет можно называть профицитным. Отметим, что в 2025 году карельский бюджет был дефицитным. Это означает, что расходы были выше доходов.

По словам министра финансов Александра Климочкина, большая часть регионального бюджета - это затраты на социальную сферу. Кроме этого, 4 млрд рублей выделено на повышение заработной платы. На 20 процентов повышается МРОТ и на 7 процентов будет проиндексирована зарплата бюджетников.

Как отметила депутат Заксобрания Карелии Ирина Кузичева, в новом году увеличена поддержка муниципалитетов. Субсидирующие трансферы повышены для местных бюджетов с 10 млн до 50 млн рублей. Кто получит эту господдержку, мы узнаем в конце года. Но это точно будут районы и округа, которые проявят активность: повышают собственные доходы, работают с налогоплательщиками.

В целом гости проекта «От первого лица» отметили, что бюджет - это живой организм, который может меняться и дополняться в течение года.