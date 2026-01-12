12 января 2026, 16:47
За новогодние праздники в Карелии травмированы 12 детей-пассажиров
В Госавтоинспекции озвучили печальную статистику ДТП за новогодние праздники
Фото: Госавтоинспекция Карелии
С 1 по 11 января нового года в Карелии произошло 179 дорожно-транспортных происшествий, 49 человек получили травмы разной степени тяжести, двое погибли, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.
По информации источника, зарегистрировано 8 происшествий с участием несовершеннолетних – травмированы 12 детей-пассажиров.
Самые частые причины ДТП – неправильный выбор скорости и выезд на встречную полосу движения.
Кроме автомобилей, в ДТП попадал зимний транспорт. В деревне Юшкозеро Калевальского района в результате столкновения с автомобилем погиб 47-летний костомукшанин, управлявший снегоходом. В поселке Онежский Пудожского района водитель снегохода наехал на стоящий автомобиль, в результате чего 36-летний водитель и его три пассажира получили травмы.