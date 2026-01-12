За новогодние праздники в Карелии травмированы 12 детей-пассажиров

С 1 по 11 января нового года в Карелии произошло 179 дорожно-транспортных происшествий, 49 человек получили травмы разной степени тяжести, двое погибли, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

По информации источника, зарегистрировано 8 происшествий с участием несовершеннолетних – травмированы 12 детей-пассажиров.

Самые частые причины ДТП – неправильный выбор скорости и выезд на встречную полосу движения.

Кроме автомобилей, в ДТП попадал зимний транспорт. В деревне Юшкозеро Калевальского района в результате столкновения с автомобилем погиб 47-летний костомукшанин, управлявший снегоходом. В поселке Онежский Пудожского района водитель снегохода наехал на стоящий автомобиль, в результате чего 36-летний водитель и его три пассажира получили травмы.