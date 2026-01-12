Глава Карелии поздравил работников прокуратуры с праздником

В Петрозаводске состоялось торжественное мероприятие, посвященное 304-летию образования органов прокуратуры Российской Федерации. С профессиональным праздником сотрудников ведомства по видеосвязи поздравил Владимир Путин.

Этот праздник олицетворяет высокое государственное и общественное признание значимости труда тех, для кого профессия прокурора стала делом всей жизни, кто верно и преданно служит закону, защищает права и свободы наших граждан, поддерживает правопорядок, вносит свой вклад в укрепление суверенитета страны,

- подчеркнул Президент России.

Работников прокуратуры Карелии поздравил Артур Парфенчиков. Руководитель региона поблагодарил коллектив за взаимодействие и заверил, что совместная работа будет продолжена.

Главные результаты – это развитие республики и существенное снижение преступности, особенно тяжких преступлений против личности. Мы понимаем, что это комплексный вопрос, который требует не только правоохранительных и надзорных мер, но и экономических, а также развития системы образования и культуры,

– отметил Артур Парфенчиков.

Прокурор Карелии Дмитрий Харченков поздравил коллектив прокуратуры республики с профессиональным праздником, поблагодарил коллег за честный ежедневный труд и принципиальный подход к делу. Прокурор республики выразил благодарность гостям и участникам мероприятия за конструктивную работу по обеспечению законности и правопорядка, пожелал коллегам с честью выполнять служебные обязанности и быть примером безупречной преданности делу.

В торжественной обстановке работникам и ветеранам прокуратуры вручили ведомственные награды, благодарственные письма и грамоты. Генеральным прокурором Российской Федерации различными видами поощрения отмечено 6 работников и 2 пенсионера органов прокуратуры республики. На мероприятии подвели и итоги конкурсов профессионального мастерства.

Сотрудников надзорного ведомства также поздравили главный федеральный инспектор по Республике Карелия Иван Сивин и Председатель Законодательного Собрания Карелии Элиссан Шандалович.