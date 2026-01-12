Ребенку разворотило руку петардой в российском городе

В Новосибирске шестилетний мальчик лишился пальца после взрыва петарды. Об этом сообщает областная клиническая больница.

Ребенок поступил в медицинское учреждение в новогоднюю ночь с обширной травмой кисти левой руки - были переломаны кости и суставы, разорваны мягкие ткани, сосуды и нервные пучки. Медики сделали все, что могли. Им удалось зашить руку, но спасти указательный палец не далось - его ампутировали.

Врачи отметили, что сохранить палец даже с чисто косметической целью не было смысла. Он бы все равно не рос вместе с остальным организмом, к тому же оставался бы абсолютно обездвиженным.

