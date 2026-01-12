Кота из России признали самым красивым в мире

Абиссинский кот из России признан самым красивым представителем семейства кошачьих в 2025 году по версии Всемирной федерации кошек, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на данные с сайта организации.

По информации источника, победитель набрал более 19,7 тысячи баллов, уверенно опередив своих конкурентов. На втором месте оказалась шотландская вислоухая кошка из Таиланда с 18,5 тысячи баллов.

В конкурсе участвовали почти 1,5 тысячи животных со всего мира.

