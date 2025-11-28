Дети закидали сверстника камнями в российском регионе

В Калининградской области дети закидали камнями своего сверстника. Об этом сообщает Telegram-канал Amber Mash.

По данным источника, инцидент случился в Калининграде. Дети возрастом 11 и 12 лет толкнули в лужу 10-летнего мальчика, после чего начали бросать в него обломки кирпича. Прохожие помогли ребенку подняться и дали ему чистые вещи.

Родители пострадавшего требуют 50 тысяч рублей за моральный ущерб.

Ранее сообщалось о том, что пожар возник на железнодорожных путях в Карелии.