28 ноября 2025, 16:32
Дети закидали сверстника камнями в российском регионе
В Калининградской области выясняются обстоятельства нападения на мальчика
Фото: freepik
В Калининградской области дети закидали камнями своего сверстника. Об этом сообщает Telegram-канал Amber Mash.
По данным источника, инцидент случился в Калининграде. Дети возрастом 11 и 12 лет толкнули в лужу 10-летнего мальчика, после чего начали бросать в него обломки кирпича. Прохожие помогли ребенку подняться и дали ему чистые вещи.
Родители пострадавшего требуют 50 тысяч рублей за моральный ущерб.
