Россияне узнали причины ранней старости

Низкая физическая активность, использование гаджетов в неудобных позах и отсутствие режима дня ускоряют старение организма. Об этом предупреждает "Lenta.ru".

Из-за недостатка физической активности у человека снижается мышечный тонус, ухудшается выработка гормонов и запускается процесс атрофии мышц, замедление метаболизма. Также на старение влияет хронический недосып: он приводит к гормональному дисбалансу, нарушению концентрации и постоянной усталости.

Если человек использует гаджеты и при этом наклоняет голову, это приводит к перенапряжению шеи. Это может стать причиной сутулости, появления ранних морщин, второго подбородка и сдавливания сосудов.