В Карелии расследуют дело о гибели мужчины на работе

В Лахденпохье мужчина работал на дне котлована, когда на него упал грунт с откоса. Сотрудник скончался на месте, следователи возбудили уголовное дело и начали проверку, сообщила пресс-служба следкома Карелии.

Мужчина выполнял работы по размещению дренажных труб на дне котлована. С откоса частично обрушился грунт прямо на работника. Он получил телесные повреждения и скончался на месте. Погибшему было 33 года.

Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 143 УК РФ - нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.