28 ноября 2025, 16:57
«ПКС-Водоканал» помогли общественному приюту для животных
Сегодня автоцистерна с питьевой водой от «ПКС-Водоканал» прибыла в Первый общественный приют, оставшийся без водоснабжения из-за повреждения на ведомственных сетях
Фото: «ПКС-Водоканал»
Повреждение на сетях в районе ул. Фабричная выявили и локализовали вчера, 27 ноября. Пока собственники занимаются его устранением, «ПКС-Водоканал» оперативно организовали подвоз воды для обеспечения комфортного содержания животных.
У постояльцев приюта нет возможности «позвонить другу», чтобы их спасли. Вся надежда — только на человека. Мы, как компания, отвечающая за водоснабжение, чувствуем эту ответственность и не можем пройти мимо, ведь в данном случае наша помощь — вопрос жизни каждого питомца»,
— прокомментировал технический директор «ПКС-Водоканала» Виталий Остапчук.
Подвоз воды позволил приюту продолжить работу в штатном режиме и в очередной раз показал готовность компании оперативно реагировать на нужды горожан.