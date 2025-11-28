«ПКС-Водоканал» помогли общественному приюту для животных

Повреждение на сетях в районе ул. Фабричная выявили и локализовали вчера, 27 ноября. Пока собственники занимаются его устранением, «ПКС-Водоканал» оперативно организовали подвоз воды для обеспечения комфортного содержания животных.

У постояльцев приюта нет возможности «позвонить другу», чтобы их спасли. Вся надежда — только на человека. Мы, как компания, отвечающая за водоснабжение, чувствуем эту ответственность и не можем пройти мимо, ведь в данном случае наша помощь — вопрос жизни каждого питомца»,

— прокомментировал технический директор «ПКС-Водоканала» Виталий Остапчук.

Подвоз воды позволил приюту продолжить работу в штатном режиме и в очередной раз показал готовность компании оперативно реагировать на нужды горожан.