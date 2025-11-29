29 ноября 2025, 16:00
В Медвежьегорском районе родственники вызвали МЧС для бабушки
Пенсионерке стало плохо в Медвежьегорском районе, МЧС ей помогло
Фото: freepik
В поселке Пиндуши пенсионерке стало плохо, и родственники вызвали МЧС. Спасатели зашли в квартиру и вызвали скорую помощь для женщины, сообщила пресс-служба госкомитета Карелии по безопасности.
Пенсионерка упала и не могла самостоятельно встать, вызвать помощь. Тогда родственники вызвали спасателей, которые взломали дверь и помогли женщине. Они положили ее на диван и вызвали врачей.
Медики диагностировали перелом бедра. Женщину доставили в Медвежьегорскую ЦРБ.