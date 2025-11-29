В Медвежьегорском районе родственники вызвали МЧС для бабушки

В поселке Пиндуши пенсионерке стало плохо, и родственники вызвали МЧС. Спасатели зашли в квартиру и вызвали скорую помощь для женщины, сообщила пресс-служба госкомитета Карелии по безопасности.

Пенсионерка упала и не могла самостоятельно встать, вызвать помощь. Тогда родственники вызвали спасателей, которые взломали дверь и помогли женщине. Они положили ее на диван и вызвали врачей.

Медики диагностировали перелом бедра. Женщину доставили в Медвежьегорскую ЦРБ.