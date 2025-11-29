Эксперты назвали новое опасное хобби среди подростков

В России школьники начали увлекаться вдыханием газовых паров, что приводит к летальному исходу. Уже зафиксировано 20 таких случаев, сообщает «Ura.ru».

Вдыхание паров газа, или же сниффинг, стал популярен среди школьников. За этот год зафиксировано 20 летальных исходов, за последние несколько дней от этого увлечения скончалось два подростка. Случаи гибели молодого поколения от сниффинга зафиксированы во Владимирской, Самарской, Свердловской, Иркутской, Липецкой областях, на Алтае, в Краснодарском и Приморском крае, в Ненецком автономном округе.

Вдыхание паров газа приводит к отмиранию клеток мозга. Это может стать причиной летального исхода. Врачи призвали родителей быть внимательнее к своим детям.