29 ноября 2025, 15:40
В Суоярви лиса захотела получить образование
Дикое животное гуляет у школы в Суоярви
Фото: freepik
В Суоярви местные жители пожаловались на лису, которая ходит прямо рядом со школой. Кадры опубликовали в местной группе "Подслушано в Суоярви".
На видео можно заметить, как быстро лиса бегает по детской площадке около школы. Местные жители в комментариях поделились: это же животное бегает по улице Кайманова уже не первую неделю.
