29 ноября 2025, 15:40
Происшествия

В Суоярви лиса захотела получить образование

Дикое животное гуляет у школы в Суоярви
В школе
Фото: freepik

В Суоярви местные жители пожаловались на лису, которая ходит прямо рядом со школой. Кадры опубликовали в местной группе "Подслушано в Суоярви".

На видео можно заметить, как быстро лиса бегает по детской площадке около школы. Местные жители в комментариях поделились: это же животное бегает по улице Кайманова уже не первую неделю.

Ранее волки напугали жителей поселка в Медвежьегорском районе. 

Обсудить
Метки: 
Суоярви
Лиса