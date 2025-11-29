В Суоярви лиса захотела получить образование

В Суоярви местные жители пожаловались на лису, которая ходит прямо рядом со школой. Кадры опубликовали в местной группе "Подслушано в Суоярви".

На видео можно заметить, как быстро лиса бегает по детской площадке около школы. Местные жители в комментариях поделились: это же животное бегает по улице Кайманова уже не первую неделю.

Ранее волки напугали жителей поселка в Медвежьегорском районе.