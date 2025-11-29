29 ноября 2025, 15:20
Подростки не оценили украшения в Петрозаводске
На камеру попали хулиганы, которым не понравились новогодние украшения
Фото: freepik
В Петрозаводске подростки сломали новогодние украшения. Свои действия они засняли на телефон, а видео попало в Telegram канал «Карельский дворик».
Хулиганы сломали декор на Ключевой. На видео они пинают игрушечные шарики, снятые с елки. Также они пытаются сломать ограждение дерева, чтобы разгромить украшения еще сильнее.
В комментариях предположили, что подростки из центра «Надежда». Их личности установить не удалось.