29 ноября 2025, 15:20
Происшествия

Подростки не оценили украшения в Петрозаводске

На камеру попали хулиганы, которым не понравились новогодние украшения
елка
Фото: freepik

В Петрозаводске подростки сломали новогодние украшения. Свои действия они засняли на телефон, а видео попало в Telegram канал «Карельский дворик».

Хулиганы сломали декор на Ключевой. На видео они пинают игрушечные шарики, снятые с елки. Также они пытаются сломать ограждение дерева, чтобы разгромить украшения еще сильнее.

В комментариях предположили, что подростки из центра «Надежда». Их личности установить не удалось.

