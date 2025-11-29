29 ноября 2025, 17:15
В Новосибирске собака устроила пожар
Фото: freepik
В Новосибирске хозяин оставил баллончик дихлофоса рядом с плитой, и домашний питомец включил прибор и уронил предмет на огонь. В результате произошел взрыв, собака цела, сообщил Telegram канал «Baza».
Хозяин оставил питомца одного дома. Из-за того что баллончик упал на разогретую плиту, он взорвался. Выбило окна, дверь в подъезд. Огонь повредил кухонный гарнитур и обои, но к приезду спасателей потух.
С собакой все хорошо. Животное успело спрятаться на балконе.