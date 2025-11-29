Водителям не дадут расслабиться в воскресенье

В Петрозаводске завтра пройдет профилактическое мероприятие «Контроль трезвости». Об этом сообщает пресс-служба местной госавтоинспекции.

Также в пресс-службе рассказали о статистике за этого год. С начала 2025 в Петрозаводске произошло 48 ДТП с участием нетрезвых водителей, в 11 из которых пострадали люди.

Ранее госавтоинспекция Карелии рассказала о количестве происшествий на дорогах за год.