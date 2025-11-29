29 ноября 2025, 17:45
Водителям не дадут расслабиться в воскресенье
Сотрудники ДПС будут внимательны к петрозаводчанам на выходных
Фото: ГАИ
В Петрозаводске завтра пройдет профилактическое мероприятие «Контроль трезвости». Об этом сообщает пресс-служба местной госавтоинспекции.
Также в пресс-службе рассказали о статистике за этого год. С начала 2025 в Петрозаводске произошло 48 ДТП с участием нетрезвых водителей, в 11 из которых пострадали люди.
Ранее госавтоинспекция Карелии рассказала о количестве происшествий на дорогах за год.