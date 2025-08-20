20 августа 2025, 16:17
Девушка швырнула маленькую дочь об асфальт на глазах у полицейского

Молодую мать задержали и отвезли в полицию, малышку госпитализировали
В Иваново правоохранители задержали 26-летнюю девушку, жестоко обращавшуюся с маленьким ребенком. Двухлетнюю девочку госпитализировали.

На площади Революции молодая мать бросила на асфальт ребенка. Жестокую сцену увидел полицейский, когда в свой выходной день выходил из автобуса.

Прибывшие правоохранители задержали молодую мать и отвезли ее в отделение полиции. Малышку увезли в больницу. в причинах такого поведения женщины пытаются разобраться.

Напомним, в Петрозаводске арестовали молодую мать, которая в состоянии опьянения жестоко избила грудничка, мешавшего ей отдыхать.

