В Карелии выросли доходы муниципальных образований

Поступления налоговых и неналоговых доходов в консолидированные бюджеты муниципальных образований республики в период с января по июль увеличились на 852 млн рублей и составили на 1 августа 7,1 млрд рублей.

Наибольший рост трансфертов Минфин отмечает в 5 муниципалитетах: в Кемском (рост в 1,5 раза), Пряжинском (в 1,3 раза) и Лахденпохском (в 1,3 раза) районах, а также Беломорском (в 1,2 раза) и Сортавальском (в 1,4 раза) округах.

Утвержденные прогнозные значения доходов выполнены на 57 %. 14 муниципалитетам удалось увеличились поступления более чем на 10 %. Общий рост по республике составил более 14 %.

Главными источниками пополнения бюджетов стали налог на доходы физических лиц – 4,5 млрд рублей (+18,2 % к уровню прошлого года), и доходы от использования имущества, включая земельные участки 0,8 млрд рублей (+ 12,4 % к уровню прошлого года).

В реальном секторе экономики крупнейшими налогоплательщиками стали ОАО «РЖД», АО «Карельский окатыш», АО «Альтернатива», ООО «Пелагика», ООО «Азимут», АО «Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат», АО «Кондопожский ЦБК», ООО «Специализированный застройщик «Стройинвест КСМ».

Также значимый вклад в пополнение бюджетов большинства муниципальных образований внесли субъекты малого и среднего предпринимательства – на их долю пришлось порядка 9 % собственных доходов местных бюджетов. В целом поступление налогов на совокупный доход составило 0,6 млрд рублей, с ростом по отношению к аналогичному периоду прошлого года на 96 млн рублей или на 17,4 %. Наибольшее увеличение поступлений от деятельности малого и среднего бизнеса отмечается в Беломорском, Сегежском, Петрозаводском округах, Кемском, Пряжинском и Лахденпохском районах.