Парфенчиков проверил ход ремонта школ в Соломенном и Сулажгоре

Глава Карелии проверил, как продвигается ремонт школ в Соломенном и Сулажгоре. В школе № 7 имени Федора Тимоскайнена и школе № 12 подрядчики обновляют фасады, меняют внутренние коммуникации и электрические сети.

В сулажгорской школе подрядчик полностью завершил восстановление кровли и фасада здания, специалисты ремонтируют системы водоснабжения и водоотведения, канализацию, электросети, отопление и вентиляцию. В школе № 12 дополнительно оборудуют кабинеты химии, физики, биологии, основ безопасности и защиты Родины, входную зону, гардероб, библиотеку. Директор школы Татьяна Богданова пояснила руководителю региона Артуру Парфенчикову, что все работы по контракту идут в соответствии с графиком.

До завершения ремонта ученики младшего звена будут посещать школу № 6, для них организуют подвоз на специальных автобусах. На время ремонта ребята с 5 по 11 классы будут учиться в школе № 14. Поскольку школа расположена далеко, то детям выдадут проездные для бесплатных поездок до школы на общественном транспорте.

В школе № 7 в Соломенном продолжается капитальный ремонт кровли, фасада и электросетей. По словам и.о. директора Алены Мельниковой, подрядчик выполняет работы по графику. В образовательной организации планируют сделать еще косметический ремонт – работы планируют выполнять на каникулах.

Обновленная школа примет учащихся во второй четверти учебного года, до этого дети будут учиться дистанционно.

«Важно, что мы сегодня проводим капитальные ремонты в рамках федеральной программы с привлечением средств из бюджета Карелии в разных районах республики. Работу ведут хорошие подрядчики, с соблюдением назначенных сроков, – отметил Артур Парфенчиков. – Главное, что мы проводим даже не ремонт, а капитальную реконструкцию школ – от фасада до внутренних коммуникаций и электросетей. Важно, чтобы учебный процесс проходил в комфортных условиях, как для учителей, так и для самих ребят, которые получают новые знания».