20 августа 2025, 17:25
Общество

Сильный ветер подверг опасности жителей поселка

Дерево упало на провода
упавшее дерево в Сосновце
Фото: пресс-служба Госкомитета Карелии по безопасности

В поселке Сосновец сегодня днем дерево упало из-за сильного ветра, оборвало провода и загородило вход на территорию дома. Жителям оперативно оказали помощь, пострадавших нет, сообщила пресс-служба Госкомитета Карелии по безопасности. 

Сообщение поступило в 12.25 поступило сообщение. Дерево упало по адресу ул. Ленина у дома номер 15. Ствол оперативно убрали. 

Также в пресс-службе предупредили о сильном ветре: местами по Республики Карелия ожидается усиление северо-западного ветра порывами до 15 – 17м/с. 

Обсудить
Метки: 
Сосновец
Беломорский район
дерево
провода
ветер