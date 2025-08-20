Сильный ветер подверг опасности жителей поселка

В поселке Сосновец сегодня днем дерево упало из-за сильного ветра, оборвало провода и загородило вход на территорию дома. Жителям оперативно оказали помощь, пострадавших нет, сообщила пресс-служба Госкомитета Карелии по безопасности.

Сообщение поступило в 12.25 поступило сообщение. Дерево упало по адресу ул. Ленина у дома номер 15. Ствол оперативно убрали.

Также в пресс-службе предупредили о сильном ветре: местами по Республики Карелия ожидается усиление северо-западного ветра порывами до 15 – 17м/с.