У рецидивиста отобрали орудие преступления

В Олонце мужчина взял автомобиль сожительницы и сел за руль пьяным. Ранее его привлекали за похожее преступление, поэтому мера наказания стала жестче: принудительные работы с удержанием части заработка в доход государства, а также изъятие машины. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Карелии.

32-летний мужчина-рецидивист одолжил автомобиль сожительницы и вел его пьяным. Сотрудники ГИБДД остановили его и отстранили от вождения.

Его обвинили по ч. 2 ст. 264.1 УК РФ - управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения. Мужчину наказали принудительными работами на год с удержанием 20% заработка в доход государства.