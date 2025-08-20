20 августа 2025, 16:39
Более 30 человек утонули на реках и озерах Карелии
Спасатели ищут пропавшего на озере рыбака, его лодку нашли, а мужчины поблизости не было
фото: freepik
Люди продолжают гибнуть на водоемах Карелии. Еще одного рыбака пытаются найти.
Как сообщил председатель госкомитета Карелии по безопасности, с начала года на водоемах республики погиб 31 человек, включая четырех детей. Спасатели смогли помочь 19 пострадавшим, люди остались живы.
В настоящее время в Кондопожском районе разыскивают пропавшего на рыбалке мужчину.
19 августа 68-летний рыбак вышел на лодке в озеро Пертозеро, но домой не вернулся. Спасатели нашли лодку в районе деревни Викшица, мужчины поблизости не было. Его поисками занимаются карельские спасатели.
Ранее мы рассказывали, что в Виданах погибла маленькая девочка. Тогда предварительно сообщалось, что годовалая малышка осталась без присмотра взрослых.