Более 30 человек утонули на реках и озерах Карелии

Люди продолжают гибнуть на водоемах Карелии. Еще одного рыбака пытаются найти.

Как сообщил председатель госкомитета Карелии по безопасности, с начала года на водоемах республики погиб 31 человек, включая четырех детей. Спасатели смогли помочь 19 пострадавшим, люди остались живы.

В настоящее время в Кондопожском районе разыскивают пропавшего на рыбалке мужчину.

19 августа 68-летний рыбак вышел на лодке в озеро Пертозеро, но домой не вернулся. Спасатели нашли лодку в районе деревни Викшица, мужчины поблизости не было. Его поисками занимаются карельские спасатели.

Ранее мы рассказывали, что в Виданах погибла маленькая девочка. Тогда предварительно сообщалось, что годовалая малышка осталась без присмотра взрослых.