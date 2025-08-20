Жителям Карелии обещают прохладную ночь и такой же день

О погоде в четверг 21 августа рассказали синоптики. В Петрозаводске завтра облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью +4, +6, днем +14, +16. Атмосферное давление будет мало меняться.

В Карелии облачно с прояснениями. Местами пройдут небольшие дожди. Будет дуть северо-западный, западный умеренный ветер. Ночью температура воздуха составит +1, +6, днем повысится до +12, +17 градусов.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью +4, днем +14;

В Кондопоге, Медвежьегорске ночью +7, днем +16;

В Олонце ночью +6, днем +16;

В Пудоже ночью +5, днем +16;

В Сегеже ночью +6, днем +15;

В Сортавале ночью +8, днем +17;

В Суоярви ночью +5, днем +14.