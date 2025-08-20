В Карелии за последнее время рекордное количество не только новых ФАПов и амбулаторий, но и масштабных медицинских строек. В проекте «От первого лица» поговорили с депутатом Заксобрания Карелии и главным врачом городской поликлиники №4 Ольгой Билко о строительных проектах, медицинских кадрах и новых специальностях в медколледже в Петрозаводске.

Сейчас только в карельской столице идет строительство нескольких масштабных медицинских объектов: поликлиника на Древлянке (корпусы А и Б) готова на 50 процентов, начались внутренние отделочные работы в новом хирургическом корпусе БСМП, на строительство поликлиники на Кукковке дополнительно Карелия получила 500 млн из федерального бюджета.

Также Ольга Билко рассказала, чо Минздрав республики сотрудничает с фондом по развитию Соловецкого архипелага и в рамках контракта будет построена амбулатория в поселке Рабочеостровск Кемского района. Специалисты продолжают работу с проектными документами по онкологическому диспансеру и больничному комплексу в Лахденпохье.

Активная работа по целевому обучению медиков дает надежду, что новые и старые медучреждения не будут испытывать кадрового дефицита. Сейчас порядка 900 студентов получают высшее и среднее медицинское образование по целевым направлениям. Они обучаются как в Карелии, так и в Петербурге, Москве, Твери, Архангельске.

Уже в этом году 200 медиков - врачей и сотрудников среднего медперсонала придут на работу в республиканские больницы, амбулатории и ФАПы. Кроме того Ольга Юрьевна рассказала, что в медицинском колледже открылась новая специальность - лечебное дело в стоматологии. В Карелии вновь будут готовить зубных врачей, которые смогут взять часть функций стоматологов на себя. А число обучающихся в медколледже выросло до 500 в этом году.