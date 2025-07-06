Скандал с пострадавшими из Карелии докатился до Госдумы

Текст: Антонина Кябелева

В конце июня 2025 года в Госдуме состоялась встреча с гражданами, пострадавшими от действий недобросовестных подрядчиков при строительстве индивидуальных жилых домов. От Карелии на встрече в Москве приняла участие Наталья Ладин, которая представляла интересы граждан, заключивших договоры на строительство домов с компанией ООО «Амперия». По ее словам, на сегодняшний день ей известно о 34 гражданах, которые пострадали от петрозаводской фирмы «Амперия».

В марте 2025 года наше издание подробно рассказывало о ситуации , в которой оказались семьи, доверившиеся ООО «Амперия». Тогда в списке жертв застройщика, не выполнившего свои обязательство, значилось 18 граждан.

Программа государственной поддержки индивидуального жилищного строительства (ИЖС) привлекла немало семей, решивших с помощью льготных кредитов построить дома. Люди ввязались в ипотеку, заключив договоры с ПАО «Сбербанк» и ПАО «ВТБ».

Ипотеку по программе господдержки ИЖС можно было взять, если застройщик имел аккредитацию в банке. Компания «Амперия» была аккредитована в нескольких банках и состояла в саморегулируемой организации. Не подозревающие подвоха граждане заключали с фирмой «Амперия» договоры на строительство дома и брали в банках кредиты под относительно небольшие проценты. Как рассказали потерпевшие, 90% кредитных средств, по условиям договора, перечислялись застройщику. Обычно ООО «Амперия» обещала возвести дом в течение года. А дальше у семей, мечтавших о собственном доме, начинались проблемы. Застройщик под разными предлогами отодвигал сроки сдачи объекта, предлагая гражданам заключить допсоглашение с более поздней датой завершения строительства. Многие граждане, вложив солидные средства в строительство и взяв на себя кредитные обязательства перед банками, остались и без дома, и без денег.

Фото своего недостроенного дома предоставила Екатерина, клиент ООО "Амперия"

Кому-то повезло больше, кому-то меньше. В одних случаях граждане получили строение без окон, но хотя бы под крышей, в других - только часть каркаса планируемого дома. Самое неприятное в этой ситуации заключалось в том, что в договоре с банком был прописан четкий срок (как правило два года), по завершению которого заемщик обязан был сдать дом в эксплуатацию и оформить его в залог банку.

При неисполнении этого условия банк имеет право существенно увеличить процентную ставку по кредиту, который для большинства семей, воспользовавшихся господдержкой, станет неподъемным.

В марте 2025 годы мы встречались с учредителем и директором ООО «Амперия» Владиславом Морозовым, который уверял, что в ближайшее время у него появятся дополнительные источники финансирования, и он в мае вернет клиентам деньги или достроит дома. Свои неудачи Морозов связывал с резким подорожанием стройматериалов и услуг на строительном рынке. Обещания он до сих пор не выполнил. Разве что увеличилось количество пострадавших граждан.

Масштабы строительной аферы в сфере ИЖС стали известны на встрече в Москве, куда пригласили представителей пострадавших из 24 регионов страны.

По оценке Банка России, от действий застройщиков могли пострадать порядка 5 тысяч человек. Минстрой России говорит о 10,8 тысячи обманутых граждан. На встрече в Госдуме было высказано предположение, что жертвами недобросовестных застройщиков могли стать порядка 20 тысяч россиян, а ущерб может достигнуть 240 миллиардов рублей.

Несмотря на многочисленные обращения граждан в полицию и прокуратуру, долгое время в действиях карельского застройщика не видели никаких признаков преступления. Наталья Ладин рассказала, что только после вмешательства в ситуацию уполномоченного по правам человека в РК Дмитрия Егорова 27 мая 2025 года по факту неисполнения ООО «Амперия» договорных обязательств перед гражданами, причинение ущерба путем обмана или злоупотребления доверием было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 165 УК РФ. Правда, дело возбуждено в отношении «неустановленных должностных лиц», а наказание по этой статье предусматривает штраф до 300 тысяч рублей или принудительные работы до двух лет.

На встрече в Москве, рассказала Наталья Ладин, обсуждался вопрос о том, что недобросовестным подрядчикам, которые пользуются «дырами в законодательстве», как правила, удается выйти «сухими из воды», избежав уголовной ответственности. Застройщики пытаются перевести конфликты в сферу гражданско-правовой ответственности, где им фактически ничего не грозит. Обычно уставной капитал компаний измеряется 10 тысячами рублей. У них нет в собственности ликвидного имущества, счета пустые, а взятые с граждан миллионы давно растворились в неизвестном направлении.

«Истории с обманутыми гражданами, которые воспользовались программой господдержки, примерно одинаковые по всей стране»,

- заметила Ладин.

Фото предоставила Наталья Ладин

В Госдуме, заметила она, говорили не только о необходимости более тщательного расследования подобных историй со стороны правоохранительных органов, но и о том, как в данной ситуации должны вести себя банки. Все застройщики, от действий которых пострадали граждане, имели аккредитацию в банках, выдававших льготные кредиты. Но, как выяснилось, сам факт аккредитации ничего не гарантировал. Депутаты Госдумы добились реакции от Центробанка России, который дал рекомендации перенести сроки сдачи домов в залог в случае задержки строительства по вине подрядчика и не повышать в этом случае ипотечную ставку. Правда, пока это лишь рекомендации, не обязательные к исполнению.

Наталья Ладин рассказала, что большинство договоров на строительство домов по госпрограмме заключались с ООО «Амперия» в 2023-2024 годах. На возведение дома гражданам давалось два года. По сведениям Ладин, в Карелии жертвы недобросовестного подрядчика пока не столкнулись с ситуацией повышения ипотечной ставки из-за задержки сроков завершения строительства:

«Пока нам ставку никто не поднимает».

По ее словам, первые такие ситуации могут возникнуть в июле, августе и сентябре 2025 года. В России, рассказала Ладин, многим гражданам банки уже повысили ипотечную ставку, и люди вынуждены платить огромные проценты.

«Насколько мне известно, с некоторыми пострадавшими связывались менеджеры нашего местного Сбербанка и предлагали подойти, чтобы как-то урегулировать проблемы, возможно, отодвинуть сроки сдачи дома. Из ВТБ звонков пока не было»,

- сообщила Наталья Ладин.

Очевидно, что именно прорехи в законодательстве позволили недобросовестным компания «надуть» тысячи граждан по всей стране, загнав их в долговую яму. Самое печальное, что очень похожая картина несколько лет назад наблюдалась в сфере жилищного строительства, когда тысячи обманутых дольщиков заваливали органы власти жалобами и просьбами о помощи. После введения обязательных эскроу-счетов проблемы с долевым строительством быстро исчезли. Оно и понятно: деньги граждан строительная компания может получить только после сдачи дома в эксплуатацию.

Закон об обязательных эскоу-счетах в сфере индивидуального жилищного строительства начал действовать только с 1 марта 2025 года. Те, кто оформил ипотеку до этой даты, легко могут оказаться в списке жертв недобросовестного застройщика. Предугадать возможные последствия от раздачи льготных кредитов, запуская программу господдержки ИЖС, с моей точки зрения, было совсем несложно. У меня только два объяснения, почему в России дважды наступили на одни и те же грабли: либо профессиональный уровень управленцев стремится к нулю, либо это продуманная афера в интересах определенного круга лиц.

Тем временем в Арбитражном суде Карелии уже появилось заявление о признании ООО «Амперия» банкротом. Согласно данным ИАС Seldon.Basis, у компании имеются 104 не закрытых исполнительных производства на общую сумму 22,76 миллиона рублей. По данным на 26 июня 2025 года, ООО «Амперия» имеет задолженность по налогам и сборам на сумму 10,59 миллиона рублей. Выручка компании за 2024 год составила 66,44 миллиона рублей, а чистая прибыль — 4,76 миллиона рублей. © «Петрозаводск говорит»