Обманутых дольщиков сменили пострадавшие на ниве ИЖС

Текст: Антонина Кябелева

Карельские семьи, пострадавшие от действий строительной компании ООО «Амперия», недавно обратились к Главе РК с просьбой о помощи. Заявление подписали восемнадцать человек. Все они решили построить индивидуальные дома, воспользовавшись услугами ООО «Амперия». Многие приняли участие в программе господдержки ИЖС, ввязавшись в ипотеку и заключив договоры с ПАО «Сбербанк» и ПАО «ВТБ». В результате дома не были построены, а граждане остались с ипотечными долгами перед банками.

В обращении к губернатору жертвы строительной компании просят его взять ситуацию под контроль, организовать тщательное расследование, так как полиция не усматривает в действиях руководства ООО «Амперия» признаков уголовного преступления.

Мне удалось поговорить как с гражданами, пострадавшими от действий компании «Амперия», так и с руководителями этой коммерческой структуры.

Истории, рассказанные клиентами компании ООО «Амперия», в целом, похожи, но все же, как говорится, есть нюансы.

«Это было бы единственное жилье»

Наталья решила построить дом для своих родителей в поселке Матросы:

«Мама получила земельный участок, на котором мы решили построить небольшой дом. Это было бы ее единственное жилье. У нее в собственности нет квартиры».

Семья не стала замахиваться на большой дом, взяв кредит 2,161 миллиона рублей в рамках госпрограммы поддержки ИЖС. Женщина рассказала, что ООО «Амперия» имела аккредитацию в нескольких банках и состояла в саморегулируемой организации. По словам Натальи, у компании «Амперия» была интересная группа в соцсетях и приличный сайт. Женщина до сих пор жалеет, что отказалась в пользу ООО «Амперия» от подрядчика, который хорошо себя зарекомендовал, но не имел аккредитации в банках. Дело в том, что ипотеку по программе господдержки ИЖС можно было взять, если компания имела аккредитацию в банке.

Договор с ООО «Амперия» на строительство дома был заключен в сентябре 2023 года. Компания обязалась завершить строительство через год. По условиям договора, компания получала 90% средств взятого кредита после того, как будет залит фундамент. С этими работами строительная фирма справилась быстро:

«В ноябре 2023 года они залили фундамент, а потом пропали. С февраля 2024 года они начали кормить нас обещаниями. Осенью 2024 года они кое-как сделали часть каркаса и опять пропали. Мы им звонили почти в ежедневном режиме. В декабре они доделали каркас, причем не в соответствии с проектом. Опять посыпались обещания, а в феврале 2025 года перестали отвечать на звонки. Моя мама подала заявление в прокуратуру и собирается обращаться в суд».

Семья встала перед необходимость срочно достраивать дом, так как в сентябре 2025 года, по условиям договора, банк должен оформить его в залог. Если этого не произойдет, то ежемесячная выплата по ипотеке вырастет с нынешних 25 тысяч до 55 тысяч рублей. Наталья заметила, что для ее родителей это станет непосильной финансовой нагрузкой.

«У нас до сих пор нет окон»

У Екатерины земельный участок расположен в Деревянном: «Мы давно хотели построить дом. Муж мечтал жить в собственном доме, он не городской житель. Для него квартира - как клетка. Долго выбирали участок, решили остановиться на Деревянном, так как это недалеко от Петрозаводска, есть детский садик, школа. Участок приобрели еще в 2020 году.

Но на строительство долго не решались, так как построить собственными силами не могли, а необходимой суммы у нас не было. Стали подыскивать компанию. Где-то не устраивала цена, где-то останавливали негативные отзывы. Муж нашел компанию «Амперия».

Мы долго с ними общались и решили, что будем строить дом поэтапно. Кредит нам на тот момент не одобрили, а своих денег хватало только на начало стройки».

В 2022 году был заключен договор с ООО «Амперия» на возведение фундамента. Фундамент, по словам Екатерины, залили быстро, и никаких претензий к компании у семьи тогда не возникло. В мае 2023 года Екатерине одобрили семейную ипотеку порядка 3,5 миллиона рублей на 11 лет под 3 процента годовых. В ипотеку был вложен материнский капитал. В залог банку был предоставлен земельный участок. Общая сумма по договору с ООО «Амперия» составила 4,375 миллиона рублей: около миллиона рублей собственных накоплений семья заплатила компании наличными.

Фото предоставила Екатерина

«В мае нам одобрили ипотеку. Не выходя из офиса Сбербанка, средства ипотеки я сразу же перечислила ООО «Амперии». Это было условием договора. Дом нам должны были построить в течении 12 месяцев с момента подписания акта передачи участка под строительство»,

- отметила Екатерина.

Участок семья передала компании в июне 2023 года:

«Строители начали работу, установили каркас дома, сделали крышу. В сентябре начались странности, но мы не обратили внимание. Нам сказали, что дом обшит. Муж приезжает на участок и видит, что обшита только половина дома. В конце сентября мне прислали на согласование проект установки окон. А дальше тишина: октябрь — окон нет, ноябрь — окон нет. В декабре я не выдержала, стала узнавать, что с окнами. Мне пообещали, что после 15 декабря 2023 года их доставят в Петрозаводск. У нас до сих пор нет окон».

В мае 2024 года Екатерину пригласили в офис компании и сообщили, что сдать дом в срок не успевают. Ей предложили либо расторгнуть договор, либо его пролонгировать. Договор продлили до 31 августа 2024 года, а в качестве неустойки пообещали установить септик.

Фото предоставила Екатерина

«После этого к нам на участок никто не заехал»,

- продолжила свой невеселый рассказ Екатерина.

В результате вместо готового дома с предчистовой отделкой семья получила «полуфабрикат». Женщина не выдержала и подала иск в суд, который частично удовлетворил ее требования.

«Если что-то не нравится — идите в суд»

Елена планировала построить дом, приобрела участок в Заозерье, когда появились финансовые возможности. О существовании компании «Амперия» она знала и следила за ее деятельностью. У нее была знакомая, которая воспользовалась услугами ООО «Амперия». «Когда моей знакомой дом построили, она была не самого лучшего мнения о компании. Жаловалась, что постоянно затягивали сроки. Сдачу дома ей задержали на полгода. Но на тот момент мы уже заключили с компанией договор», - рассказала Елена.

До заключение договора сотрудники компании показали несколько объектов, где завершались строительные работы. Договор Елена заключила в апреле 2023 года:

«Я взяла льготную ипотеку плюс материнский капитал. Все 6 миллионов рублей мы сразу направили ООО «Амперия». Пока мы не перечислили деньги, сотрудники компании вели себя очень активно, постоянно спрашивали нас, как продвигается дело с ипотекой. Как только деньги ушли, в компании затихли».

На участок строители заехали только в июле, чтобы оформить соответствующие документы. Затем вновь на несколько месяцев пропали. Работы, по словам Елены, начались в сентябре. Был установлен фундамент.

Фото предоставила Елена

На этом деятельность прекратились: «С этого момента начались кормление завтраками, мол, мы выйдем на следующей неделе. Мы дом заказывали со всеми коммуникациями, под ключ. Нам должны были построить дом под чистовую отделку с электрикой, вентиляцией, отоплением, теплыми полами, септиком. Закончилось тем, что нам поставили каркас, сделали крышу и утеплили здание. Ни окон, ни дверей, ни внешней обшивки дома, - ничего этого не сделали, О коммуникациях даже речи не идет. По их оценке, они нам остались должны 3 миллиона. По нашей - гораздо больше. Тем более, что к качеству тоже есть претензии».

Дом должны были сдать 10 июля 2024 года.

«Мы еще подождали, а потом спросили, собираются ли они что-то делать. Нам ответили, мол, если что-то не нравится — идите в суд»,

- вспомнила Елена.

К этому времени стало ясно, что долгов у компании очень много, судебные решения не исполняются, так как денег у компании нет. По словам женщины, несмотря на трудное финансовое положение, компания продолжала брать заказы. По условиям ипотеки, дом необходимо достроить до марта 2026 года и предоставить ее в залог банку. В противном случае ставка по ипотеке серьезно увеличится. Семья сейчас пытается достроить дом своими силами:

«Мы остались ни с чем. В долгах, как в шелках. Пытаемся достроить дом, иначе ежемесячный платеж будет примерно 100 тысяч рублей, что для нашей семьи — непосильная ноша».

Елена сказала, что у нее была единственная надежда на правоохранительные органы: дескать, удастся найти, куда ушли деньги, и выявить всех причастных к этому лиц. Она тоже направляла обращение в полицию, но получила ответ, что фактов мошенничества не обнаружено. В феврале 2025 года Елена расторгла договор. Денег она до сих пор не получила.

«Я до сих не понимаю, где ошибся»

Илья начал строительство дома в Пряжинском районе. Он рассказал, что в ООО «Амперия» у него работал одноклассник. Правда, он занимался не малоэтажными домами, а большими объектами:

«Я до сих не понимаю, где ошибся, выбирая компанию».

По его словам, в 2023 году ООО «Амперия» внешне выглядела надежной компанией. Возможно, предположил он, именно тогда начались проблемы, и фирма пыталась выполнить заказы прежних клиентов, заключая новые договоры.

Он оформил ипотеку, но не на аккредитованного подрядчика, а на самостоятельное строительство. Ипотека состояла из тех траншей: строительство фундамента, дома и внутренняя отделка:

«На этапе фундамента «Амперия» показала себя очень хорошо, что убедило меня в правильности выбора. Потом оказалось, что фундамент они всем делают хорошо. Когда поступил транш на строительство дома, у меня даже опасений не было, что что-то пойдет не так. Единственно, смущали размеры авансирования. В компании брали аванс в размере 90 процентов общей суммы».

В ноябре 2023 года Илья подписал договор на строительство дома в комплектации «теплый контур» со сроком исполнения работ 10 месяцев.

Осенью 2024 года нужно было отчитаться перед банком. По слова моего собеседника, с «Амперией» была устная договоренность о начале строительства в феврале 2024 года:

«С февраля по май я выслушал огромное количество историй, почему они не приступают к работам. То снег помешал, то проект не тот взяли, то бригадир заболел, то бригада срочно доделывает другой объект. Когда я понял, что шкала вранья зашкаливает, я запустил процедуру расторжения договора».

По словам Ильи, в компании делали все, чтобы затянуть время. А дальше начался долгий процесс вышибания денег. Из 2,5 миллиона рублей Илье удалось вернуть 2 миллиона рублей.

На остаток долга Илья подал иск в суд, выиграл его, недавно передал исполнительный лист судебным приставам. Правда, денег не получил. Илья, который общался с другими пострадавшими, считает, что он еще легко отделался. Его дом достроил другой подрядчик.

Попасть в западню

Александра с мужем — пенсионеры. Построить дом они хотели ради сына-колясочника, инвалида первой группы, которому очень тяжело жизнь в квартире на втором этаже.

«И вот мы попали в такую западню»,

- заметила Александра.

Земельный участок супруги приобрели на Древлянке. Пенсионеры стали клиентами ООО «Амперия» летом 2024 года, когда у компании уже были серьезные проблемы. Они тоже взяли льготную ипотеку и должны через два года отчитаться перед банком. Компания «Амперия» обязалась построить дом за год. Строителей они так и не увидели, зато узнали о гражданах, пострадавших от действий подрядчика. В октябре 2024 года пенсионеры решили расторгнуть договор. ООО «Амперия» задолжала пенсионерам 2 миллиона рублей, денег они до сих пор не получили.

Александра рассказала, что первая обратила в полицию, а затем подала иск в суд. В начале марта 2025 года судья Петрозаводского горсуда вынесла решение в ее пользу.

«Мы сыпаться начали в июле 2024 года»

Мне удалось побеседовать и с единственным на сегодняшний день учредителем ООО «Амперия» Владиславом Морозовым, и с сотрудницей компании Людмилой Бронниковой, заключавшей договоры с клиентами фирмы. Офис компании переехал на улицу Лежневая, 30. По этому же адресу находится недавно созданная фирма ООО «Т-Строй», где генеральным директором является Бронникова. По ее словам, созданная в 2023 году фирма «Т-Строй» пока не ведет фактической деятельности и создавалась для благоустройства придомовой территории.

Людмила Бронникова рассказала, что ООО «Амперия» стала активно строить дома с 2019 года, а проблемы начались в 2023 году. По ее мнению, причинами финансовых неудач стали управленческие ошибки и повышение стоимости стройматериалов. С начала своей деятельности компания выполнила 42 договора, заключенных с юридическими лицами. С физическими лицами на строительство индивидуальных домов было заключено 98 договоров, из которых 70 были реализованы. Другими словами, с проблемами столкнулись 28 семей, из которых одни ждут и надеются, другие расторгли договоры, третьи уже прошли через суд.

«В 2024 году мы сдали 7 объектов»,

- сказала Людмила Бронникова.

Она отметила, что новых договоров компания сейчас не заключает.

В Службе судебных приставов находится порядка 75 исполнительных производств по долгам ООО «Амперия». Среди них немало штрафов ГИБДД и обязательств перед юридическими лицами. По прикидкам Владислава Морозова, общая сумма по исполнительным производствам составляет 3,6 миллиона рублей.

Морозов уверяет, что в марте-апреле появятся «дополнительные источники финансирования»: «Мы кому-то деньги вернем, кому-то спокойно достроим». По его словам, со многими клиентами удается договорится. Неудачи компании Морозов связывает с резким подорожанием стройматериалов и услуг на строительные работы. Дело в том, что компания нанимала дополнительные строительные бригады.

«Мы сыпаться начали в июле 2024 года. Мы и перестали заказы брать сразу»,

- сказал Морозов.

Он надеется, что в 2025 году сможет урегулировать все возникшие с клиентами его копании конфликты.

Карелия пополнила список

Если бы я до встречи с Владиславом Морозовым не слышала многочисленные рассказы потерпевших, то скорее всего поверила бы в его обещания. Но боюсь, что у граждан весьма туманные перспективы вернуть свои деньги. Ведь, как рассказывают потерпевшие, искусство давать неисполнимые обещания учредитель и директор ООО «Амперия» освоил в совершенстве.

В истории с ООО «Амперия» главный вопрос — это истинные причины финансового провала копании. Одно дело, если, действительно, «виноват» рост цен, и совсем другое, если средства клиентов были использованы, так сказать, не по назначению или мы столкнулись с очередной пирамидой.

Судя по публикациям в российских СМИ, схожая ситуация возникла и в других регионах. Банки охотно выдавали льготные кредиты на строительство индивидуальных домов, застройщики брали деньги, однако дома не строились. Граждане оставались без денег, без жилья, с кабальными обязательствами перед банками.

В конце 2024 года сообщалось о 2,1 тысячи пострадавших от подобной схемы россиян и 65 компаниях, которые, как минимум, можно назвать недобросовестными.

География, где люди столкнулись с подобными проблемами, весьма обширна: Татарстан, Кострома, Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Свердловская, Амурская, Кировская области. Схемы везде схожие, разница только в том, что в одних регионах были возбуждены уголовные дела, а в других нет.

Карелия пополнила список регионов с обманутыми гражданами, которые замахнулись на свой дом, воспользовавшись программами господдержки. Мы будем следить за этой историей. В конце концов, Владислав Морозов обещал расплатиться с клиентами до майских праздников, а полиция не увидела в его действиях признаков уголовных преступлений.