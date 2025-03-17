В Карелии возобновляют добычу мрамора

Добычу мрамора на месторождении «Ковадъярви» в Пряжинском районе планируют начать уже весной этого года. Разработкой займется ООО «Прионежская горная компания». Последним местом добычи мрамора в республике был Рускеальский каньон. Его разработку завершили более 20 лет назад. Глава Карелии Артур Парфенчиков посетил новую производственную площадку будущего камеобрабатывающего завода в Питкяранте и встретился с генеральным директором предприятия Семеном Сычевым.

Возрождение добычи мрамора – большое событие для Карелии и всего Северо-Запада. Нам уже представили богатую палитру камня, причем часть материалов может использоваться для реставрации объектов, которые строили из рускеальского мрамора. Помимо уже имеющегося цеха, в котором будут вести шлифовку и упаковку мрамора, здесь планируют построить камнеперерабатывающее производство площадью 2 тыс. кв. м с современным оборудованием,

– сказал Артур Парфенчиков.

Глава Карелии дал поручение профильным ведомствам оказать необходимую поддержку предприятию для расширения земельного участка под строительство цехов по глубокой переработке мрамора. Собственную распиловку и производство готовых изделий планируют начать в Питкярантском округе к 2027 году. Правительство республики также поможет подвести к территории необходимые мощности электро- и газоснабжения.

Мы приобрели территорию бывшего сервисного центра обслуживания лесозаготовительной техники в Питкяранте. Здесь планируем построить самую большую в Карелии камнеобрабатывающую фабрику и выпускать от 10 до 15 тыс. кв. м распила в месяц. В апреле мы выходим на горные работы. Будем добывать мрамор 8 цветов, вплоть до декоративных пейзажных разновидностей. Он практически идентичен по своим свойствам и палитре рускеальскому мрамору,

– поделился Семен Сычев.

Месторождение «Ковадъярви», расположенное в 7 км северо-западнее поселка Колатсельга, представлено двумя моноклинально залегающими мраморными пластами. Инвестиции в проект составят свыше 545 млн рублей. Планируется создать более 100 рабочих мест.

Фото: пресс-служба Правительства РК