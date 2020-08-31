Новинка технического прогресса поразила неискушенных петрозаводчан

Научно-технический прогресс не обошел стороной наши края! Карелия вообще всегда держала руку на пульсе, следила за новшествами, внедряла, экспериментировала. Это всегда было очень приятно. Компьютеризация к нам в ПетрГУ и школы пришла гораздо раньше, чем в другие регионы страны, например. И вот — еще одно новшество, о котором мы сегодня можем говорить со смехом, но 20 лет назад это было безусловно прорывом. Тогда видеотелефон можно было увидеть разве что в фантастических фильмах. Но вот — как пояснили связисты, любой желающий петрозаводчанин отныне сможет воспользоваться этой услугой.

С такими достижениями мы подошли к сентябрю 2000 года. «До чего дошел прогресс — до невиданных чудес», как пелось в детской песне про робота. Разговаривая по телефону, стало возможным не только слышать собеседника, но и видеть его. С 1 августа у петрозаводчан появился шанс воспользоваться еще одним достижением науки и техники. С каждым днем столица Карелии приближалась к званию европейской столицы. АО «Электросвязь» внедрила в массы новую услугу — видеотелефонные переговоры. Еще совсем недавно обыкновенный магнитофон считался пределом мечтаний. А о видеомагнитофоне говорили с восторженным придыханием, как о чем-то недоступном.

Кстати, и стационарный телефон был далеко не у всех, сотовые — у единиц. С тех пор, когда произошло разделение общества на очень и не очень обеспеченных, одна половина все так же мечтала о вышеозначенных бытовых приборах, а вторая требовала все новых и новых удобств. И вот пожалуйста — стало возможно увидеть друзей и родню, партнеров по бизнесу, как бы далеко они не находились, получить консультации светил медицины и науки, презентовать фирму. И все благодаря высокотехнологичному оборудованию фирмы «Сименс» и развитию в Петрозаводске цифровых сетей интегрального обслуживания ISDN. Обещали, что и звук и изображение будет качественным. Правда, пока действовали ограничения. Например, чтобы установить видеотелефонную связь, необходимо было сделать предварительный заказ, Пригласить абонента к определенному времени на переговорный пункт. Во-вторых гарантированная связь будет установлена только с пятью городами России — Уфа, Пенза, Новосибирск, Оренбург и Хабаровск. Еще за год до этого в стране не было ни одной кабины видеотелефонной связи. Ожидалось, что в скором будущем мы станем точно чаще видеться. Хотя бы по телефону.

Телемедицина, о которой упоминалось выше, тоже осваивала новые рубежи. Ее старались внедрять и в родильных домах. Согласно специальному положению все акушерские стационары ежегодно закрывались на косметический ремонт. Родильный дом имени Гуткина выполнил все необходимые работы еще в июле, о чем мы рассказали в нашей рубрике, а в конце августа 2000 года свое двери после ремонта должен был открыть Перинатальный центр. Больше всего рабочие и персонал Перинатального центра трудились с местами общего пользования, процедурными и смотровыми палатами. Кроме того после открытия здешние акушеры были готовы представить своим пациентам ряд новых услуг.

«В этом году у нас стоит еще одна большая задача — отремонтировать автономный родильный блок, который имеет свой отдельный вход, всю систему санитарно-технического оснащения. Таких родильных блоков у нас в Карелии по существу нет», - сообщила Наталья Иванова, главный врач центра. Здание отдельного блока запланировали в проекте Перинатального центра, но оно по причине довольно скудного финансирования долго не работало. Услуги, которые здесь собирались оказывать сразу после открытия, сотрудники центра желали максимально приблизить к домашним. Еще одно здешнее нововведение — телекоммуникационная медицина.

Центр в отличие от второго акушерского стационара (то есть роддома имени Гуткина) оказывал помощь не только городским пациенткам, но и женщинам со всей Карелии. Компьютерная ординаторская позволила проводить консультации с районами. Почищенный и покрашенный, проветренный и обновленный Перинатальный центр готовился к встрече пациенток, которые пока что направлялись в Первый роддом. Впрочем, и во время ремонта в центре не прекращали работу консультации, клиническая лаборатория и отделение перинатальной диагностики.

Таким было 31 августа ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2000 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.