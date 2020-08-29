Котенок спас петрозаводчанку от гибели на пожаре

В летние месяцы в Петрозаводске произошло 14 пожаров, двое человек погибли, шестеро получили травмы. Об этом докладывали 20 лет назад сотрудники МЧС. Ночью в Петрозаводске произошел очередной пожар (это лето оказалось очень урожайным).

К счастью, на этот раз обошлось без жертв. В этом была заслуга не только пожарных, но и братьев наших меньших. Давным-давно, если верить древним летописцам, гуси спасли Рим. В Петрозаводске жизнь людей оказалась в руках, точнее в лапах другой живности. Ночью свою хозяйку Нину Михайлову от огня спас полуторамесячный котенок Крис.

«Я проснулась около пяти часов, меня разбудил котенок. Так получилось, что соседи уже вызвали пожарных, но не разбудили меня. Пожар начался, кругом дым, то есть уже ничего нельзя было сделать. Я не успела собраться», - говорила женщина.

В этой истории вообще было много странных фактов и совпадений — случайных или не случайных, это кому как. Прежде всего невинно пострадавшие из-за своих соседей жильцы приобрели данную жилплощадь в деревянном доме незадолго до этого. Нина и Владимир Михайловы переехали в дом №5 по улице Волховской около полугода назад. После ночного пожара квартиры в этом доме изрядно подешевели — ужас был на них смотреть. К тому же менее двух недель назад предусмотрительные, в тот момент еще только потенциальные погорельцы застраховали имущество.

«Пришла страховщица, спросила — вы будете страховаться? Я спросил, много ли денег-то надо. Посчитали. Подходяще. Жалко, конечно... Жена говорит — давай, я тут заработала немножко, говорит — забирай, давай застрахуемся. Потому что соседи такие ненадежные. Как чувствовал!», - рассказал хозяин квартиры. Повезло — считали в пожарной части. Сами же погорельцы испытывали смешанные чувства. Повезло, что пожарные быстро среагировали на зов о помощи, оперативно локализовали пожар. Но совсем не повезло им с соседом. «Это бич страшенный. Его вообще нужно сажать! Таких людей. Пьет одеколон. Не просыхает. Короче, если на него посмотришь — то страшно! Это почти не человек уже. Опустился ниже асфальта. Моя собака на дух его не переносит. Учует его запах одеколона — рвется с цепи, чтобы его жвакнуть». Пожароопасное время года подходило к концу, но пожарные с тревогой ожидали зиму, не менее напряженную.

«В республике, как правило, 75% пожаров происходит в жилом фонде. И вот сейчас жителям необходимо побеспокоиться о своем жилище к зиме», - напомнил Олег Пандас, сотрудник УГПС. Причины возгораний как правило схожи во всех случаях: старая проводка, неосторожное обращение с нагревательными приборами, причем нередко это люди делают, находясь в состоянии алкогольной эйфории. Соблюдая элементарные правила общежития, вы застрахуете себя от многих несчастных случаев, уверяли пожарные. От остальных, будем надеяться, спасет страховое общество.

В мэрии о зиме тоже думали с содроганием. Выяснилось, что денег на подготовку к сезону не хватает. Практически все предприятия, отвечавшие за отопление жилья петрозаводчан, технически были готовы к зиме. Правда, ни на одном из них не было ни тонны мазута. Обсуждение готовности отопительных систем Петрозаводска к зиме велось на малопонятном для непосвященных языке с участием большого количества технических терминов. Поэтому специально для прессы руководитель штаба, а именно начальник управления ЖКХ Дмитрий Астраханцев изложил основное содержание дискуссии в общедоступной форме: «Практически все источники готовы к началу отопительного сезона. Исключение составляет только поставка мазута. Практически у всех источников мазута нет».

Отсутствие мазута объясняли либо срывом договорных поставок, либо слишком высокой ценой, либо отсутствием договора на снабжение того или иного предприятия. Хотя главной причиной, конечно, является то, что отечественные производители предпочитают продавать мазут на мировом рынке за доллары и по гораздо более высокой цене, чем в России. Отсутствие топлива уже сказывалось на снабжении горожан горячей водой. На Ключевой ее не было в течение трех недель.

В районе, который отапливался котельной ОТЗ, в течение двух. Дмитрий Астраханцев лично занимался поисками мазута для котельной завода «Авангард». Нашел он его в Уфе. И утверждал, что состав с топливом через неделю будет в Петрозаводске. На ОТЗ сами решали проблему: взяли кредит для закупки мазута, и уже тоже нашли поставщиков. На обоих предприятиях топливо должно было появиться к 1 сентября. Так что было похоже на то, что горячая вода вернется в дома в ближайшее время.

В мэрии обещали всенепременно произвести перерасчет квартплаты тем гражданам, которые последние несколько недель были лишены возможности пользоваться ваннами и душами. Для того, чтобы ослабить нагрузку на котельную завода «Авангард» в том отопительном сезоне, планировали согревать около трети домов на Ключевой теплом от котельной молококомбината. Там к этому все уже было готово. Можно было запустить котлы прямо сразу. Единственное препятствие — опять же отсутствие мазута. По мнению некоторых, нынешний ранний топливный кризис пойдет на пользу городу зимой, поскольку заставит и городское руководство, и руководителей предприятий, и владельцев котельных заранее задуматься о том, где и как им брать мазут. Однако, узнать, справедливо ли это оптимистическое мнение, горожане смогли только зимой.

Таким было 29 августа ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2000 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.