В Таиланде вспышка розового лишая, Роспотребнадзор следит за ситуацией

В Таиланде произошла вспышка розового лишая, число заболевших не уточняется. Заболевание часто встречается в сезон дождей. Между тем Роспотребнадзор мониторит ситуацию с заражением кожным заболеванием в королевстве.

Гражданам рекомендовано тщательно мыть руки, пить бутилированную воду или кипяченую, такой же водой мыть овощи и фрукты, избегать контактов с людьми с признаками респираторных и кишечных инфекций.

В случае ухудшения самочувствия, появления температуры, кашля, насморка, боли в горле, сыпи, головной боли или жидкого стула, в том числе при возвращении из курортных стран, следует сразу обращаться за медицинской помощью.

Розовый лишай Жибера - кожное заболевание, чаще проявляется у молодых людей в возрасте от 10 до 35 лет. Заболевание возникает на фоне ослабленного иммунитета, стресса, переохлаждения или аллергических реакций. Обычно развивается через 1-4 недели после перенесенного инфекционного заболевания. При типичном течении – появляются красновато-розовые пятна диаметром несколько сантиметров. Редко пациенты отмечают незначительный зуд кожи, который устраняется любыми увлажняющими кремами, либо антигистаминными препаратами. У некоторых наблюдаются головная боль, лихорадка, боли в суставах и мышцах.

Врачи рекомендуют обращаться за медпомощью при первых симптомах. Не считается заразным и чаще всего проходит самостоятельно за 6-8 недель. Роспотребнадзор держит ситуацию на контроле. © «Петрозаводск говорит»