Бастрыкин отреагировал на осквернение выставки о войне в Карелии

Следственный комитет РФ отреагировал на осквернение выставки о Великой Отечественной войне в Карелии. Глава ведомства потребовал возбудить уголовное дело.

Вандал разгромил выставку «Война каждому определила свой путь…» в ночь на 3 июля в Олонце, представитель музея утром в тот же день сообщил в полицию. Были повреждены планшеты с архивными материалами и фотографиями ветеранов Великой Отечественной войны. Действия запечатлела камера наблюдения. Полицейские нашли вандала. 24-летний парень извинился на камеру и пообещал, что больше такое не повторится. Вандал не смог объяснить мотив своего поступка, но сослался, что был сильно пьян и не контролировал себя.

Поверили ли правоохранители в искренность слов молодого вредителя – не известно. Но Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и представить доклад. Информация об этом появилась днем 6 июля на сайте российского Следкома.

Карельские следователи пока проводят процессуальную проверку по ст. 214 УК РФ - вандализм. © «Петрозаводск говорит»