Заболеваемость раком возросла в Карелии

В Карелии на учете онколога состоит 22052 пациента с ЗНО (злокачественное новообразование), это 4,2% от численности населения Карелии. Это данные на начало этого года. При этом ежегодно отмечается увеличение количества больных раком, состоящих на учете у онкологов.

За пять лет количество больных, находящихся под наблюдением, возросло более чем на 3,2 тыс. человек, за 10 лет – на 5380 человек. Такие данные приводятся в региональной программе «Борьба с онкологическими заболеваниями в республике Карелия».

Показатель заболеваемости раком в Карелии, по предварительным данным, составил 689 случаев на 100 тысяч человек. По России показатель заболеваемости в 2023 году составил 461,1 случая на 100 тысяч населения, по Северо-Западу в 2023 году – 487,9 случая на 100 тысяч населения. Абсолютное число выявленных случаев рака в 2024 году возросло на 147 случаев по сравнению с предыдущим годом и составило 3583 случая, такая тенденция роста числа впервые выявленной онкопатологии сохраняется с 2019 года. В структуре заболеваемости на протяжении ряда лет лидирующую позицию сохраняют рак молочной железы и кожи.

Самый высокий уровень заболеваемости раком в 2024 году отмечен в Питкярантском округе, Муезерском районе, Суоярвском округе и Пудожском районе.

«Данная тенденция сохраняется на протяжении ряда лет. В структуре заболеваемости ЗНО в разрезе муниципальных образований прослеживается общая тенденция: на первом месте ЗНО молочной железы, на втором месте – ЗНО кожи (без меланомы), на третьем – ЗНО трахеи, бронхов, легких», - говорится в документе. © «Петрозаводск говорит»