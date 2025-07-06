У российских медиков появилась новая обязанность

Об опасных пациентах врачи должны оповещать правоохранительные органы. Такая обязанность прописана в законе, который вступил в силу с 1 марта этого года. Об этом со ссылкой на депутата Госдумы сообщает РИА Новости.

Закон направлен на профилактику общественно опасных действий со стороны страдающих хроническими и затяжными психическими расстройствами граждан. Норма призвана усилить безопасность как общества, так и на то, чтобы пациент получил своевременно помощь.

Норма касается не всех граждан с психиатирическими диагнозами, а тех, чье состояние специалисты определяют как потенциально опасное. Для них установят активное диспансерное наблюдение, чтобы контролировать здоровье и вовремя предотвращать возможные риски. © «Петрозаводск говорит»