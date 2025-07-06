В начале недели в Карелии воздух разогреется до 22 градусов

В понедельник в Петрозаводске облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер южных направлений слабый. Температура воздуха ночью +8, +10, днем +18, +20, рассказали в гидрометцентре. Атмосферное давление будет мало меняться.

В Карелии в начале недели тоже облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой дождь. Ветер западный, северо-западный умеренный, на юге южных направлений слабый. Температура воздуха ночью +5, +10, днем +17, +22, на севере местами +12, +16.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью +10, днем +19;

В Кондопоге, Сортавале, Суоярви ночью +13, днем +19;

В Медвежьегорске ночью +13, днем +21;

В Олонце ночью +14, днем +21;

В Пудоже, Сегеже ночью +12, днем +20. © «Петрозаводск говорит»