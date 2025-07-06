06 июля 2025, 16:19
В начале недели в Карелии воздух разогреется до 22 градусов
В гидрометцентре озвучили прогноз погоды на 7 июля
фото freepik/ wirestock
В понедельник в Петрозаводске облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер южных направлений слабый. Температура воздуха ночью +8, +10, днем +18, +20, рассказали в гидрометцентре. Атмосферное давление будет мало меняться.
В Карелии в начале недели тоже облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой дождь. Ветер западный, северо-западный умеренный, на юге южных направлений слабый. Температура воздуха ночью +5, +10, днем +17, +22, на севере местами +12, +16.
По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью +10, днем +19;
В Кондопоге, Сортавале, Суоярви ночью +13, днем +19;
В Медвежьегорске ночью +13, днем +21;
В Олонце ночью +14, днем +21;
В Пудоже, Сегеже ночью +12, днем +20. © «Петрозаводск говорит»