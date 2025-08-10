Текст, фото: Антонина Кябелева

На противоположном берегу от деревни Теребовская Пудожского района собрались граждане. Невысокий мужчина, представившийся Андреем, подошел ко мне и задал коварный вопрос: «Вы знаете, как мы расшифровываем Пудож?»

Я, естественно, не знала. «Последнее убежище для обиженных жизнью», - невесело улыбнулся он.

Если расширить это толкование на весь район, то обитателям Теребовской и вовсе не позавидуешь. До своего «последнего убежища» они могут добраться только на лодке, катере или вплавь. Единственный деревянный мост через реку Шалица разрушился около трех лет назад. С тех пор деревенские жители отрезаны от большой земли.

Теребовская расположена на острове в окружении трех рек — Шалица, Водла и Водлица. Ближайшие к ней поселки - Шальский и Стеклянное. Единственный пешеходный деревянный мост был построен со стороны поселка Стеклянного. В конце девятнадцатого века здесь жило 76 человек. Сейчас в деревне круглогодично живет только 77-летняя Мария Николаевна.

Две недели через две с ней находится сын, который работает вахтовым методом. Иначе пожилой женщине было бы не выжить в условиях полной изоляции от внешнего мира. Особенно тяжело в межсезонье, когда тонкий лед становится непреодолимым препятствием.

«Бывает по две-три недели река не пускает. Живу на старых запасах продуктов»,

- рассказала Мария Николаевна.

Андрей с весны по осень живет в Теребовской, а зимой перебирается в соседний поселок Стеклянное. Летом, рассказали граждане, деревня оживает, сюда приезжают владельцы домов, гости, туристы.

Без плавсредства в деревне не проживешь. Те, у кого есть лодки и катера, выручают соседей, закупая и переплавляя на остров продукты. Живущие далеко от Пудожского района, но имеющие в деревне дома, должны заранее побеспокоиться о том, как они попадут к своей собственности. При мне один из местных жителей на катере переплавлял семью с вещами, которые приезжали погостить в старом деревенском доме из Мурманской области.

Мост был единственной надежной связью с внешним миром. Как рассказали местные жители, половина моста «уплыла» около трех лет назад. С тех пор, несмотря на обращения граждан, мост так и не восстановили. Жить в деревне особенно зимой стало просто опасно. Одна из последних семей вынуждена была покинуть родную деревню совсем недавно.

«Да и мы уехали. А как здесь жить? Сейчас в Пудоже живем»,

- поддержал разговор мужчина, который представился Петром.

Большинство жителей Теребовской проводят здесь время с апреля по октябрь. Зимой жить с риском для жизни они не хотят.

Держится только Мария Николаевна, которая отказывается покидать Теребовскую. Конечно, пожилая женщина постоянно рискует. Ведь, потребуйся срочная медицинская помощь, врачу в деревню не добраться. По словам местных жителей, не так давно мужчине стало плохо. Фельдшер приехала, но пациента пришлось переправлять на катере, чуть ли не таща его на себе сначала до катера, а потом до машины скорой помощи. Больному повезло, так как родственники смогли дозвонится до соседа с катером.

Граждане неоднократно жаловались на отсутствие моста. По их словам, в Шальской администрации им сказали, что на их балансе мост не числится.

«Они нас «футболят». Говорят, что денег нет, чтобы мост восстановить. Но нам хоть какая-то переправа нужна»,

- перебивая друг друга, говорили люди.

Я попыталась пройти по заросшему травой и кустарником мосту, представляющему собой плохо скрепленные деревянные доски и бревна.

«Осторожно, не упадите. Смотрите под ноги. У нас тут змеи ползают»,

- «ободряли» меня граждане.

Примерно на середине реки мост обрывался, открывая вид на недоступный берег.

Но местные жители рады даже остаткам моста. Сюда приезжают из поселка Стеклянное, чтобы набрать воду.

К собравшимся гражданам подошла Светлана Карпина, депутат Шальского сельского поселения. Люди сразу же обратились к ней по поводу необходимости построить мост.

«Вы живете круглый год?»

- осадила своих избирателей Карпина.

В ответ ей стали говорить, что и рады бы круглый год жить в деревне, да только без моста это слишком опасное мероприятие. «Вот видите, как нам депутат отвечает?» - обратилась ко мне одна из стоящих рядом женщин.

Быстро оценив обстановку, Светлана Карпина мгновенно перестроилась. Она тоже вспомнила случай, как вместе с мужем перевозила из деревни мужчину, которому неожиданно стало плохо. Правда, Карпина тоже не знает, как решить вопрос с восстановлением моста.

«Мы никому не нужны со своими проблемами»,

- говорили люди, вспоминая о своих обращениях в органы власти.

Постепенно они стали рассаживаться по своим плавсредствам. Мария Николаевна, опираясь на женщину, с большим трудом разместилась в лодке. Несмотря на наполненный солнечным светом и теплом июльский день, в воздухе словно повисла атмосфера безысходности.

В двадцать первом веке жители небольших карельских поселков и деревень мечтают об элементарных вещах: колодцах, уличном освещении, автолавках, устойчивой мобильной связи, работающем почтовом отделении, фельдшере, нормальных мусорных контейнерах с крышками, пешеходном деревянном мостике, который бы связал их с внешним миром... © «Петрозаводск говорит»