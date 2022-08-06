Успешное предприятие на базе неблагополучного построили в Карелии

В руководстве Беломорско-Онежского пароходства ровно двадцать лет назад произошла смена руководства. В СМИ писали, что после ухода прежних руководителей, предприятию грозят крупные сокращения. Ситуацию в БОПе комментировали новые начальники предприятия, впрочем, хорошо известные.

Избранные 26 июля на совете директоров АО «БОП» президент и генеральный директор впервые пригласили журналистов, чтобы заявить: смена руководства – это не революция. И не признак неблагополучия предприятия. Это плановая работа. Основном упор в БОПе будет делаться не на перевозки за рубежи России, а на внутренние рейсы. Этого требовала и экономическая ситуация в Карелии, где железнодорожный транспорт уже не справлялся с перевозками карельского леса и камня.

«Дальнейшие планы пароходства, которые предусмотрены как перспективным планом развития предприятия, так и федеральной программой развития транспортного комлекса, это строительство судов», - заявил Александр Лялля, президент АО «БОП».

Также он сообщил, что идут переговоры с кредитными учреждениями по поиску средств на строительство новых судов. И эти кредитные учреждения ставили БОПу свои условия: «По их требованию Петрозаводская РЭБ флота, совместно с Медвежьегорской, выделяется в отдельное предприятие. Оно будет называться «Онежский судостроительный завод». Обращаю внимание – не судоремонтный, а судостроительный». Это предприятие собиралось выпускать по два новых судна в год, а ремонтировать – 28 судов. И еще – массовых сокращений в пароходстве не планировалось. Наоборот – потребовалось принять на работу дополнительно около двухсот человек. Но это должны были быть высококлассные специалисты рабочих профессий, потому что все работы потом предъявлялись Российскому морскому регистру судоходства. Александр Лялля также надеялся, что правительство Карелии, представитель которого входил в совет директоров БОПа, окажет содействие в развитии крупнейшего предприятия республики.

Насколько могут быть полезны для жителей Петрозаводска комитеты территориального общественного самоуправления (ТОС), которые в начале двухтысячных так пиарили коммунальщики? Никто точно не знал, сколько их в городе, в каких районах они действуют. Об этих ТОСах в Карелии даже приняли свой закон. На местах самоуправление осуществляли комитеты ТОС, объяснил депутат ЗС РК Алексей Мосунов, разработчик этого закона: «Это пять-шесть человек. Но из них реально работает три-четыре. Понимаете, поднять всех на что-то очень сложно». Сколько комитетов ТОС существует на территории города, не мог точно сказать, даже автор закона о ТОСах. А сколько из существующих работают – подавно не известно. Как честно признался Алексей Михайлович, значительную часть комитетов ТОС, создавали кандидаты для своих предвыборных нужд, для агитации. Хотя по закону о ТОСах, эти комитеты имели право голоса в вопросах весьма важных для жителей любого района: это вопросы землеотвода, землепользования, лесопользования, строительства, благоустройства, приватизации объектов соцкультбыта и их перепрофилирования. «Нехотя, но с нами советуются», - подчеркнул Мосунов.

Были и такие территориальные органы самоуправления, которые работали не только во время выборов. Они по-настоящему пытались решать проблемы жильцов. К одному из таких, по заверению Мосунова, относился комитет ТОС в том избирательном округе, депутатом которого он и являлся, на Перевалке.

«Между Древлянкой и Перевалкой начали рубить лес. Не могу сказать, что мы остановили это. Но мы способствовали тому, что это прекратилось. А вот в этом доме был публичный дом. Мы его замучили всякими жалобами. Они уехали отсюда. Сейчас мы договорились с Назарковым (депутат Петросовета и глава фирмы «Триал», которая обслуживала дома) о принципах совместной работы».

Тем не менее, как отметил Алексей Мосунов, большинство жителей района не подозревали о существовании комитета общественного самоуправления. И не особенно интересовались его возможностями.

Таким было 6 августа ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2002 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.