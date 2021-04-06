Жителей Карелии напугали сокращением водных рейсов накануне навигации

Под угрозой 20 лет назад оказались не только сухопутные перевозки. Поговаривали и о том, что вполне возможно, что в эту навигацию сократится и количество водных рейсов, соединяющих Петрозаводск с Великой Губой и Пудожем. Обо всем этом шла речь на пресс-конференции в Беломорско-онежском пароходстве. Слухов вокруг работы БОПа накопилось столько, что развеять их можно было, только проведя пресс-конференцию. Слух первый: продажа теплохода «Михаил Ломоносов». Поговаривали, что единственное круизное судно Карелии продано в Норвегию.

«На самом деле судно Ломоносов никогда никуда не продавалось, - отмел подозрения Андрей Нелидов, тогда он был президентом ОАО «БОП». - Более того, оно продано быть не может. Вот что самое главное». Он пояснил, что на судно имелся госзаказ, а значит, продать его можно было только с разрешения Минтранса и Минобороны. И все же слух возник не на пустом месте. Ведь кроме «Ломоносова» все остальные 150 судов БОПа были ориентированы на грузовые перевозки. Дабы не спасать один бизнес за счет другого, было решено организовать дочернюю фирму «Онегофлот», в которой уставным капиталом и послужил теплоход «Ломоносов».

Слух второй: кадровые перестановки. Они были! Генеральный директор Нелидов стал президентом БОПа (тот самый, который был главой республики Карелия 2010-2012 гг., а затем занял должность директора музея-заповедника «Кижи», откуда угодил прямиком на скамью подсудимых). А исполняющий обязанности директора Андрей Шутилов занял кресло генерального директора. Это, по мнению руководства, должно было расширить полномочия Шутилова, который должен был более плотно заняться отношениями БОПа с немцами. Слух третий: судьба внутренних пассажирских перевозок. Эта сфера, как известно, социальная, соответственно — дотируемая.

«На сегодня в бюджете республики Карелия дотации на пассажирские перевозки учтены очень недостаточно. Где-то в одной трети от того объема, который нам предлагали», - отметил Нелидов. Власть якобы решала социальные вопросы за счет частного капитала, и такой стиль руководства, по словам Нелидова, позволит сохранять перевозки от силы еще лет пять. Далее пассажирский внутренний флот будет утрачен, потому что возвратность средств не позволит компенсировать расходы по ремонту. При этом чиновники из городской управы, например, объявили тендер на продажу торговых мест на причале. «Я должен встретиться с мэром, я хочу понять... Как, например, я могу с вашей квартире провести тендер на проживание какого-то человека?! К вам придут и скажут: «Я выиграл тендер, вот моя кровать». Вы скажете — здрасти, приехали. Ну приблизительно это так выглядит! Проводится тендер на

предоставление торговых мест на причалах Беломорско-онежского пароходства», - возмущался Нелидов. Такой заплыв мэрии БОП посчитал нарушением своих частных прав. Полностью отменять рейсы в навигацию 2001 года никто не собирался, заверил директор БОПа, но с постепенным их сокращением пассажирам придется выбирать — либо утомительные переезды на переполненных автобусах, либо или самолет по стоимости билетов 164 рубля до Пудожа и 118 до Великой Губы.

В 90-е годы мы подзабыли, что прикладная наука способна придать развитию любого производства новый импульс. Но были в Карелии люди, которые не только помнили об этом, но и приглашали на свои заводы ученых.

В начале нулевых на Ляскельском целлюлозно-бумажном комбинате картина была такая: он всего полтора года, как вышел из кризиса. Но уже казалось, что кризис миновал давно. Руководству завода было не стыдно показать его авторитетным в России специалистам в области целлюлозно-бумажной промышленности. В те дни по приглашению генерального директора комбината Карелию посетили ученые Лесотехнической Академии Санкт-Петербурга. Они высоко оценили те изменения, которые произошли на предприятии. «Ляскеля — в отличие от многих других комбинатов — гораздо более быстро, более действенно и эффективно стало подниматься. Это очень приятно видеть. Потому что чувствуется, что люди пришли на эту Северо-Ладожскую бумажную фабрику, как она сейчас называется, очень серьезные и ответственные», - сказал профессор Георгий Чижов (СПБ).

У ученых была возможность сравнивать состояние дел в Ляскеля и на других наших предприятиях. В последнее время они, наконец, стали востребованы. Радовало питерскую профессуру то, что стало задумываться руководство фабрики, что выжить целлюлозно-бумажной промышленности можно только тогда, когда одновременно будут выходить из кризиса все ее звенья. И очень важно, что возрождение отрасли дает возможность выжить такому гиганту, как «Петрозаводскмаш».

«Нужно возрождать всю сопутствующую инфраструктуру — машиностроительную, например. Она же была у нас на очень хороших позициях. И то, что люди занимаются этим делом, думают не только о своих интересах, а о интересах региона — это чрезвычайно отрадное явление», - говорил Чижов. Гости из Питера понимали, с какими трудностями пришлось столкнуться новой команде управленцев в Ляскеля. Им пришлось удивляться терпению людей, которые вытащили комбинат практически из могилы.

«Конечно, трудно было небольшому коллективу организаторов, энтузиастов, инженеров это предприятие возродить, оживить его. В результате этого, конечно, решены не только технические вопросы, но и создан очень интересный коллектив», - говорил профессор Алексей Киприянов (СПБ). Ученые радовались и за своего ученика, ведь именно у них учился тогда в Академии Леонид Белуга, взявшийся возрождать фабрику в Ляскеля. Радовались и за производство, судьба которого тогда не вызывала опасений. Но еще более они были довольны тем обстоятельством, что они востребованы, что наука вновь на коне. И эта ситуация тоже внушала определенный оптимизм.

Таким было 6 апреля ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2001 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.