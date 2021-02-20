20 февраля 2021, 16:17
Происшествия

Осужденный за взятки экс-глава Карелии Нелидов попросился на свободу

Ходатайство Андрея Нелидова об условно-досрочном освобождении 12 марта рассмотрит суд в Медвежьегорске

Бывший губернатор Карелии Андрей Нелидов, осужденный за коррупцию и приговоренный к восьми годам колонии строгого режима, попросил об условно-досрочном освобождении.

Как сообщает ИА «Республика», 12 марта Медвежьегорский районный суд рассмотрит ходатайство экс-главы региона. Нелидов уже провел в заключении необходимые для условно-досрочного освобождения две трети срока.

Приговор бывшему губернатору и директору музея-заповедника «Кижи» был оглашен в марте 2018 года. Его осудили за взятки от предпринимателей и приговорили к восьми годам колонии и штрафу в 27,5 миллионов. Время, которое Нелидов провел под арестом, зачли в срок. Андрей Нелидов должен освободиться осенью 2023 года.

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