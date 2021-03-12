Медвежьегорский суд освободил экс-главу Карелии Нелидова из колонии

Судья Медвежьегорского районного суда Игорь Писанчин удовлетворил ходатайство бывшего главы Карелии об условно-досрочном освобождении. Заседание началось сегодня в 14:30 и проходило в режиме видео-конференц-связи.

Судья удовлетворил прошение. Экс-губернатор и директор музея-заповедника «Кижи» сможет выйти на свободу, если, конечно, решение не будет оспорено. Приговор суда пока не вступил в силу.

Нелидов был осужден в 2018 году по делу о коррупции. Петрозаводский городской суд признал его виновным в получении взяток от предпринимателей. Он был приговорен к 8 годам колонии и штрафу 27,5 миллионов рублей. В колонии Нелидов отбыл две трети срока, поэтому обратился с заявлением об условно-досрочном освобождении. Срок он отбывал в лечебно-исправительном учреждении в Медвежьегорске по причине болезни. Время, которое Нелидов провел под арестом, зачли в срок. Андрей Нелидов должен освободиться осенью 2023 года.