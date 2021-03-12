ГИБДД обратилась к водителям из-за непогоды

Госавтоинспекция Петрозаводска выступила с обращением к водителям в связи с неблагоприятным прогнозом погоды. Заявление опубликовано в официальном паблике ведомства в соцсети.

Напомним, ночью и в течение дня 13 марта по южным районам Карелии ожидается сильный снег, днем переходящий в мокрый снег, днем возможно налипание мокрого снега. Под действие непогоды может попасть и столица республики.

В ГИБДД просят водителей быть предельно внимательными и выбирать скорость с учетом дорожных и погодных условий. Фото twimg.com